La merveilleuse naissance des bébés kangourous
À la naissance, un kangourou est à peine plus grand qu’un bonbon. Il doit lui-même s’acheminer de l'un des deux utérus de sa mère jusqu’à sa poche ventrale où il terminera sa croissance.
La gestation varie selon les espèces de kangourous entre 30 et 38 jours. Naît ensuite le joey, qui mesure à sa naissance entre 2 et 3 centimètres et pèse 1 gramme. Il naît dans une poche remplie de liquide amniotique ; une fois celle-ci déchirée le petit s'agrippe au pelage de sa mère pour grimper aussi vite que possible dans la poche incubatrice.
- Nom Commun: Kangourou roux
- Nom Scientifique: Macropus rufus
- Genre: Mammifères
- Durée de vie moyenne à l'état sauvage: Jusqu'à 27 ans
- Taille: 1,60 m de long + queue 1,20 m
- Poids: 90 kg maximum
- Taille comparée à un humain de 1,80 m:
Les femelles ont un seul bébé à la fois, qui naît à l'état d'embryon pas plus grand qu'une cerise. Après une courte gestation d'environ un mois, le petit embryon émerge de l'un des deux utérus de sa mère. Là, il s'agrippe à sa fourrure et rampe instinctivement jusqu'à la poche ventrale. Cette expédition lui prend à peine quelques minutes. Une fois à l'intérieur, il s'accroche à une mamelle et ne quitte plus cet abri. Il n'en sort que deux mois plus tard.
Jusqu'à l'âge de huit mois environ, les joeys, très vulnérables, plongent rapidement pour se réfugier dans la poche de leur mère au moindre danger. Au fur et à mesure qu'ils grandissent, on peut souvent voir la tête et les pieds des jeunes kangourous sortir de la poche. Ensuite, même s'il se risque dehors, il est encore loin d’être prêt à affronter pleinement la vie sauvage. Durant les neuf mois qui vont suivre, les jeunes joeys dépendent de la poche de leur mère pour s'abriter, se déplacer, et se protéger en cas de danger.
Les kangourous roux sautillent sur leurs puissantes pattes arrière et le font à grande vitesse. Un kangourou roux peut atteindre une vitesse de plus de 55 kilomètres par heure. Sa démarche bondissante lui permet de parcourir 7,50 mètres en un seul bond et de sauter jusqu'à 2 mètres de haut.
Les femelles kangourous roux sont plus petites, plus légères et plus rapides que les mâles. Elles ont également un pelage bleuté, si bien que de nombreux Australiens les appellent les blue fliers.
Les kangourous mâles, plus grands, ont une musculature puissante. Comme de nombreuses espèces, les kangourous mâles se battent parfois pour obtenir les faveurs de partenaires potentielles. Ils s'appuient souvent sur leur queue robuste et s'engagent dans un combat de boxe, comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessus, assénant des coups à l'aide de leurs fortes pattes arrière. Les kangourous peuvent également mordre et user de leurs griffes acérées, notamment lorsqu'ils se battent contre un ennemi comme un dingo.
Les kangourous rouges vivent dans les déserts et les prairies ouvertes d'Australie, se rassemblant en groupes appelés mobs. Les Australiens aborigènes et européens ont passé des siècles à défricher des étendues de terre et à établir des sources d'eau, ce qui est une aubaine pour les populations de kangourous. Plusieurs millions de ces animaux errent en Australie, et un nombre considérable d'entre eux sont des kangourous.
Ces informations de référence ont initialement paru sur le site nationalgeographic.com en langue anglaise.