La merveilleuse naissance des bébés kangourous

Les femelles ont un seul bébé à la fois, qui naît à l'état d'embryon pas plus grand qu'une cerise. Après une courte gestation d'environ un mois, le petit embryon émerge de l'un des deux utérus de sa mère. Là, il s'agrippe à sa fourrure et rampe instinctivement jusqu'à la poche ventrale. Cette expédition lui prend à peine quelques minutes. Une fois à l'intérieur, il s'accroche à une mamelle et ne quitte plus cet abri. Il n'en sort que deux mois plus tard.

Jusqu'à l'âge de huit mois environ, les joeys, très vulnérables, plongent rapidement pour se réfugier dans la poche de leur mère au moindre danger. Au fur et à mesure qu'ils grandissent, on peut souvent voir la tête et les pieds des jeunes kangourous sortir de la poche. Ensuite, même s'il se risque dehors, il est encore loin d’être prêt à affronter pleinement la vie sauvage. Durant les neuf mois qui vont suivre, les jeunes joeys dépendent de la poche de leur mère pour s'abriter, se déplacer, et se protéger en cas de danger.

Les kangourous roux sautillent sur leurs puissantes pattes arrière et le font à grande vitesse. Un kangourou roux peut atteindre une vitesse de plus de 55 kilomètres par heure. Sa démarche bondissante lui permet de parcourir 7,50 mètres en un seul bond et de sauter jusqu'à 2 mètres de haut.