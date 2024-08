Pourquoi toutes les mangoustes mettent-elles bas le même jour ?

Lorsque douze mères mettent bas en même temps dans un terrier, il est difficile de savoir à qui appartient quel petit. Ce qui est une bonne chose pour une jeune mère mangouste. Ainsi, les femelles plus âgées qui dominent ensemble le groupe « ne tueront [aucune] progéniture parce qu’elles ne savent pas qui est qui », et elles ne risqueront pas de tuer la leur, précise Michael Cant.

Les naissances synchronisées protègent les jeunes femelles en réduisant le taux d’infanticides, pratique qui serait autrement utilisée par les plus âgées pour empêcher les plus jeunes de parvenir à produire une descendance.

EXPULSION

Les femelles plus âgées et co-dominantes peuvent, pour maintenir une taille de groupe raisonnable, expulser avec violence les femelles plus jeunes susceptibles de se reproduire.

Si une femelle n’est pas éjectée à l’âge de trois ans, elle « rejoint les plus âgées et devient elle-même [celle qui expulse] », expose Michael Cant. Les femelles dominantes chassent leurs plus proches parents, moins susceptibles de rendre les coups.

GARDE RAPPROCHÉE

Les groupes sont farouchement défendus par les mâles, si bien qu’il est difficile pour les individus de rejoindre de nouveaux groupes. C’est l’une des raisons pour lesquelles jusqu’à 80 % des mangoustes passeront l’intégralité de leur vie au sein de celui dans lequel elles sont nées.

TUEUSES DE SERPENTS

Être une guerrière est utile lorsqu’il s’agit de combattre des serpents venimeux.

« Ce sont de féroces chasseuses de serpents », assure Julie Kern, zoologiste à l’université de Nouvelle-Angleterre et à l’initiative du Dwarf Mongoose Research Project, projet de recherche sur une population de mangoustes naines lancé en 2011 et soutenu par les universités de Bristol, au Royaume-Uni, et de Pretoria, en Afrique du Sud.

« Les espèces solitaires affrontent elles-mêmes les serpents, tandis que les espèces sociales se regroupent » pour attaquer « en bande ».

Avec ses réflexes fulgurants et sa peau épaisse, une mangouste est capable de se frotter à un serpent venimeux et de finir par s’en repaître.

RÉCIPROCITÉ

Julie Kern est co-autrice d’une étude publiée en 2018 sur la mangouste naine qui révèle que le plus petit carnivore d’Afrique peut se souvenir de l’aide apportée par une autre mangouste de son groupe et lui retourner la pareille, parfois en rendant d’autres types de services.

Les chercheurs ont diffusé un enregistrement de cris d’alarme d’une mangouste en particulier, avertissant le groupe qu’elle prenait son tour de garde en tant que sentinelle. Plus tard, cet individu a reçu davantage de soins que d’habitude de la part de ses compagnons de groupe lors de la toilette.