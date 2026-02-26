En copiant leur signature chimique, ces coléoptères s’infiltrent chez les fourmis

« UNE IMAGE MIROIR PARFAITE »

Un défi important pour intégrer une colonie de fourmis : le contrôle des odeurs.

Quand deux fourmis de la même colonie se rencontrent, elles se touchent les antennes afin de s’identifier mutuellement. Ce phénomène est connu sous le nom d'antennation, explique Joseph Parker, et il est rendu possible par des composants chimiques : les hydrocarbones cuticulaires ou CHC.

Tous les insectes fabriquent des CHC qui sont cireux et leur servent à se protéger contre la dessiccation. Ils permettent aux insectes de ne pas se dessécher. Il y a très longtemps, les fourmis ont développé la capacité de sentir les profils CHC des autres et de les utiliser pour différencier leurs amis de leurs ennemis. Cela signifie que chaque coléoptère qui vit parmi les fourmis doit d'abord contourner ce drôle de contrôle de sécurité.

Afin de mieux comprendre comment cela fonctionne, les scientifiques ont étudié les profils CHC de trois espèces de coléoptères qui présentent différents niveaux de symbiose avec des fourmis. Les coléoptères sont indirectement apparentés et chaque espèce a développé un mode de vie qui lui est propre avec les fourmis.

Les coléoptères du genre Platyusa sonomae fabriquent quelques CHC similaires à ceux des fourmis, mais pas assez. « Ils ne sont jamais parfaitement acceptés dans les colonies, » affirme Joseph Parker. « Ils vivent en périphérie et nous pensons que c'est une sorte d'étape transitoire dans leur évolution. »

De la même manière, les coléoptères du genre Liometoxenus newtonarum sont des imitateurs imparfaits. Ils semblent compenser la différence en fabriquant d'autres composants qui calment les fourmis afin qu'elles ne les attaquent pas. Comme les coléoptères du genre Platyusa, ils ne vivent pas au sein de la colonie mais mangent les fourmis adultes qui sont mortes en dehors.

Pour finir, il y a les coléoptères du genre Sceptobius lativentris. L'étude de Joseph Parker a révélé que les coléoptères adultes désactivent complètement leur capacité à fabriquer des CHC. Cela leur permet probablement d'être discrets assez longtemps pour intégrer une colonie de fourmis.

Pour compléter ce déguisement olfactif, les coléoptères du genre Sceptobius rampent sur le corps d'une fourmi pour récolter son odeur grâce à une manœuvre de toilettage. Ils « utilisent leurs mandibules pour agripper ses antennes puis utilisent leurs pattes pour se frotter contre le corps de la fourmi sur lequel ils étalent ensuite leurs pattes, » explique Joseph Parker. Lui et ses collègues étaient stupéfaits par le fait que le profil CHC des coléoptères qui résulte de ce procédé soit « une image miroir parfaite » de celui des fourmis. « Ils ramassent le profil CHC des fourmis et se badigeonnent essentiellement avec leurs signaux chimiques afin d'être acceptés. »