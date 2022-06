Saurez-vous retrouver cette pieuvre géante du Pacifique ?

La pieuvre géante du Pacifique grandit plus et vit plus longtemps que toute autre espèce de pieuvre. Le record de taille est détenu par un spécimen de 9 mètres de diamètre et pesant plus de 270 kilogrammes. En moyenne, les pieuvres géantes ont plutôt une envergure de 5 mètres et un poids de 50 kilogrammes.

Elles vivent jusqu'à l'âge de quatre ans environ, les mâles et les femelles mourant peu après la reproduction. Les femelles vivent assez longtemps pour s'occuper de leurs œufs, mais elles ne mangent pas pendant cette période de couvaison qui dure des mois et meurent généralement peu après.

Les pieuvres géantes du Pacifique ont une tête énorme et bulbeuse et sont généralement de couleur brun rougeâtre. Cependant, comme les autres membres de la famille des pieuvres, elles utilisent des cellules pigmentaires spécifiques pour changer de couleur et de texture, et peuvent se fondre dans les coraux, les plantes et les rochers aux motifs les plus complexes.

Créatures très intelligentes, les pieuvres géantes du Pacifique ont appris à ouvrir des bocaux, à imiter d'autres pieuvres et à résoudre des labyrinthes lors de tests en laboratoire. Leur population est inconnue, et elles ne figurent actuellement sur aucune liste d'animaux menacés ou vulnérables. Cependant, elles sont sensibles aux conditions environnementales et pourraient souffrir des niveaux élevés de pollution dans leur aire de répartition.