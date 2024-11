Comment les chiens perdus font-ils pour retrouver leur famille ?

De temps à autre, les médias rapportent l’histoire d’un chien égaré ayant retrouvé sa famille après avoir parcouru une distance exceptionnelle ; la réalité n’a alors rien à envier à l’intrigue du film L’Incroyable Voyage.

En 2015, Georgia May, une chienne adoptée, a parcouru plus de 55 kilomètres pour rentrer chez elle après s’être enfuie lors d’une randonnée à San Diego, en Californie. En 2010, Laser le beagle est retourné dans son quartier de Winnipeg, dans le Manitoba, six semaines après avoir été séparé de sa famille lors d’un feu d’artifice à 80 kilomètres de là.

En 1924 déjà, Bobbie, un collie croisé ayant été séparé de sa famille lors d’une virée en voiture, avait réussi à revenir de l’Indiana jusqu’à Silverton, dans l’Oregon. Ce périple de 4 500 kilomètres lui avait pris six mois et l’avait vu traverser plusieurs chaînes de montagne.

Comment les chiens parviennent-ils à effectuer des voyages aussi impressionnants ? Selon les spécialistes, ils possèdent un profond instinct de retour couplé à des sens aiguisés.

CONSTRUIRE DES CARTES MENTALES

Les chiens ont probablement hérité leurs capacités d’orientation de leur ancêtre, le loup gris (Canis lupus), qui occupait de vastes portions de territoire en Eurasie, lieu où l’on domestiqua pour la première fois les chiens.

À l’instar des êtres humains, « les chiens semblent être capables de construire des cartes mentales de leur environnement », révèle Zazie Todd, autrice de Bark! The Science of Helping Your Anxious, Fearful, or Reactive Dog. « Leur carte mentale d’un milieu donné est vraisemblablement un peu différente de la nôtre, car elle est probablement dominée par les odeurs. »

Le pistage, c’est-à-dire la traque d’indices olfactifs, est l’une des méthodes dont les chiens se servent pour se déplacer et s’orienter au sein de leur environnement. Les chiens ont un odorat 10 000 à 100 000 fois plus développé que le nôtre, ce qui leur permet de détecter aussi bien des explosifs que le COVID-19 ou encore le diabète.

Les chiens sont également capables de reconnaître des points de repère familiers grâce à la vue, à l’odorat et à l’ouïe. Selon Bridget Schoville, directrice de la science du comportement en refuge à l’ASPCA, il est probable que certains chiens égarés s’orientent en identifiant la position relative d’un point de repère familier par rapport à leur domicile, puis leur position par rapport à ce même point de repère.

« Grâce à ces points de référence, ils parviennent ensuite à tracer un chemin relativement direct jusque chez eux. »

CALIBRAGE D’UNE BOUSSOLE INTERNE

Plusieurs animaux, comme les oiseaux migrateurs, les saumons et les baleines, sont connus pour se servir du champ magnétique de la Terre, mais l’on connaît encore peu les organes qui contrôlent la magnétoréception.