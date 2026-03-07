Le rat-taupe nu détiendrait-il le secret de la longévité ?

Il a la taille d'un doigt, est presque aveugle et pas particulièrement agréable à regarder. Mais il pourrait détenir le secret de la quasi-immortalité : le rat-taupe nu vit des décennies sans jamais vraiment vieillir.

Alors que notre obsession pour la longévité grandit, portée par une industrie qui devrait dépasser les 38 milliards d’euros d’ici à 2030, les chercheurs se concentrent sur la jeunesse mystérieusement éternelle du modeste rat-taupe nu. Tandis que des sociétés de biotechnologie financées par des fonds d’investissement débauchent les meilleurs scientifi ques et leur donnent carte blanche dans des laboratoires privés, ce minuscule rongeur détiendrait les antidotes à tous les fléaux du vieillissement – cancer, infarctus, accident vasculaire cérébral, déclin cognitif.

Plus d’une centaine de laboratoires dans le monde étudient désormais ces créatures inhabituelles. Pratiquement tous les individus concernés partagent un seul « parent » : Rochelle Buff enstein. Elle est « la reine humaine du monde des rats-taupes », selon Ewan St. John Smith, directeur de la Naked Mole-Rat Initiative de l’université de Cambridge, un laboratoire qui étudie leur résistance au cancer et leur tolérance à la douleur.

Rochelle Buff enstein, Exploratrice National Geographic, a commencé ses recherches il y a plus de quarante ans. La jeune étudiante zimbabwéenne en zoologie sillonne alors le Kenya dans un camping-car dans le cadre d’une expédition fi nancée par une bourse National Geographic visant à collecter des rats-taupes nus dans leurs colonies

(un indice : de petits monticules de terre). À la clé, une nouvelle fascinante : il s’agit du premier mammifère eusocial connu, ce qui signifi e qu’ils vivent dans une structure coopérative avec division du travail. Mais c’est la découverte suivante de Rochelle Buffenstein qui change tout.

En 1987, certains de ses rats atteignent les 7 ans – un âge remarquable pour une créature si petite. Et dix ans plus tard, ses rats adolescents grandissent encore, ce qui pousse Rochelle Buffenstein à demander unebourse pour mener une étude comparative sur le vieillissement. En 2002, elle publie un article détrônant le porc-épic de son titre de rongeur qui vit le plus longtemps au monde.