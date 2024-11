Bangkok : comment ce python birman a-t-il pu sortir des toilettes ?

Cela ressemble à une légende urbaine... et pourtant. Dans la vidéo ci-dessus vous pourrez voir un python birman sortir des toilettes à Bangkok. Les serpents comme celui-ci suivent parfois leur proie dans les égoûts et remontent dans les canalisations.

Bien que rare, le phénomène des serpents qui se faufilent dans les toilettes est bien documenté. Des serpents sont apparus dans les toilettes du monde entier, notamment en Australie, en Afrique du Sud et aux États-Unis. Mais selon Brad Schaffer, professeur d'écologie et de biologie évolutive à l'université de Californie à Los Angeles, les serpents entrent plus souvent dans les toilettes en grimpant dans la cuvette, plutôt qu'en rampant dans la tuyauterie.

Ce n'est pas la première fois qu'un serpent sort des toilettes en Thaïlande et fait la une de l'actualité internationale. En mai 2016, un python s'est glissé dans la cuvette des toilettes d'un homme de la province de Chachoengsao et lui a mordu le pénis. Danupol Tapo, responsable local des secours, a déclaré à CNN qu'il avait vu des serpents dans les toilettes « à de nombreuses reprises » et que, bien qu'il ait vu des cas où des serpents avaient attaqué les jambes et les fesses des malheureuses personnes qui venaient de s'y asseoir, il n'avait jamais rencontré de serpent qui avait mordu les parties génitales d'une personne.

Une fois qu'il est à l'intérieur, il peut être désagréable de retirer un serpent des toilettes. Geoff Jacobs, qui dirige une entreprise de capture de serpents à Brisbane, en Australie, a déclaré à la BBC qu'il recevait quatre ou cinq appels par an pour retirer des toilettes des mambas verts, des serpents communs, des pythons tapis ou d'autres types de serpents.

Alors pourquoi les serpents pénètrent-ils dans les toilettes ? Selon Lin Schwarzkopf, professeur à l'université James Cook de Townsville, en Australie, ils sont probablement à la recherche d'un peu de nourriture et peut-être d'un peu de tranquillité.