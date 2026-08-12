Six millions en marche : la plus grande migration terrestre est menacée

Les experts étaient nombreux à supposer que ces troupeaux avaient disparu, décimés par les combats. Mais les hommes étant déplacés ou mobilisés par les combats, aucune infrastructure de transport n'a permis la chasse commerciale aux troupeaux migrateurs. Les animaux ont donc en fait non seulement survécu, mais peut-être même prospéré, pendant que la guerre faisait rage dans les zones peuplées. C'est comme remonter le temps.

Je me souviens d'avoir suivi un flot d'animaux pendant des minutes entières. C'est comme imaginer l'Amérique du Nord quand les bisons peuplaient encore les plaines. Rien d'autre de comparable n'existe sur le continent. La plupart des paysages africains ont été profondément transformés - fragmentés par les routes, les zones d'habitat, l'agriculture et l'extraction des ressources. Au Kenya, en Ouganda ou à l'est de la République démocratique du Congo, les seules zones naturelles qui subsistent se trouvent dans des parcs protégés. Mais au Soudan du Sud, des animaux sauvages se déplacent encore librement dans de vastes écosystèmes.

Notre défi est désormais de maintenir cette migration en vie. Paradoxalement, la paix peut être aussi dangereuse que la guerre pour la faune sauvage. Le Soudan du Sud construit des routes, l'exploration pétrolière est en cours et la chasse au gibier sauvage a augmenté avec la liberté de mouvement retrouvée. Il ne s'agit pas d'interdire la chasse, mais de la pratiquer de façon raisonnée.

Sans contrôle, ce grand couloir migratoire pourrait être fragmenté. Nous travaillons donc en urgence avec les communautés sud-soudanaises. Les habitants d'ici apprécient ces animaux - beaucoup se souviennent de l'abondance de la faune sauvage il y a quelques décennies et souhaitent retrouver cette époque. Nous aidons à créer des réserves communautaires et des patrouilles antibraconnage. Les communautés étant propriétaires collectifs de leurs terres, elles ont tout intérêt à gérer la faune sauvage. Ensemble, nous désignons les principaux lieux de mise bas et points d'eau comme des zones sans chasse et nous sécurisons les couloirs de passage.

Nous ne cherchons pas à réensauvager cet endroit. Il est déjà sauvage. C'est là toute l'opportunité: gérer avant que tout soit détruit. Ce qui m'empêche de dormir, c'est la vitesse du changement: l'utilisation non réglementée des terres. Une fois que le paysage est morcelé, il est difficile de le reconstituer. Mais en ce moment, la faune sauvage est encore là.