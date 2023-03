Sous la neige, la vie secrète des animaux pendant l’hiver

D’autres espèces, au contraire, s’activent dans cet univers blanc et ouaté. Les lemmings (de petits rongeurs) sont en pleine période de reproduction. Les loutres empruntent les galeries creusées pour accéder aux eaux gelées des rivières et y trouver de quoi se nourrir. Même les plantes et les champignons s’épanouissent dans ce monde parallèle. Ainsi, le lys des glaciers continue de croître.

« Au sein du subnivium, la photosynthèse reste possible : la lumière du soleil parvient jusqu’aux plantes, et elles n’ont pas à subir le gel » souligne Jonathan Pauli. Les plantes nourrissent les insectes, qui à leur tour, font le régal des oiseaux et des rongeurs. Voilà le point de départ d’une chaîne alimentaire version hivernale.

« Les règles habituelles du règne animal sont un peu modifiées. Normalement, plus le corps d’un carnivore est gros, plus il est haut dans la chaîne alimentaire. Or, seuls les plus petits animaux sont capables de vivre sous la neige. Cela rebat les cartes ». Les petits rongeurs ont alors accès à des ressources que n’ont pas les plus grands animaux, et ne subissent pas la prédation habituelle.