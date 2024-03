Tenir la distance : l'extraordinaire odyssée des oiseaux migrateurs

Coup d’œil sur le chrono : 6 minutes et 36 secondes. L’oiseau était maîtrisé, mais la partie plus technique restait à venir. En sueur, le groupe a déballé son matériel. Dave Brandt, biologiste chevronné, tenait le gruon sur ses genoux, guidant John Conkin pendant que celui-ci fixait un émetteur sur une patte et des bagues de couleur (bleu, jaune, vert) sur l’autre. En même temps, la vétérinaire Sandie Black lui faisait un bilan de santé, vérifiant ses yeux et son état corporel. Elle effectua plusieurs prélèvements –sang, plumes, salive et matières fécales– pour les analyser ensuite en laboratoire afin de déterminer son sexe et savoir s’il avait été exposé à des produits chimiques ou à des maladies, dont la forme hautement pathogène de la grippe aviaire (IAHP). Il fut aussi pesé.