Ces animaux ont évolué pour échapper à une mort certaine

On pourrait penser qu'un insecte avalé par un prédateur voit son existence s'achever. Mais ce n'est pas toujours le cas. Qu'il s'agisse de remonter le tube digestif de leur prédateur ou de libérer une explosion brûlante à l'intérieur de son ventre, certaines espèces résistantes ont développé, contre toute attente, des moyens ingénieux d'échapper à la mort.

« On part généralement du principe que lorsqu'une proie est avalée par un prédateur ou prise dans sa bouche, elle ne peut pas échapper à la mort » affirme Shinji Sugiura, écologiste à l'université de Kobe, au Japon. Cependant, la nature ne suit pas toujours des règles strictes et de nombreux petits animaux, des insectes aux anguilles, ont développé différentes stratégies pour s'échapper après avoir été avalés.

« Ces stratégies de défense sont surprenantes car elles sont mises en place à un moment où tout espoir semble perdu » indique Brian Gall, zoologiste au Hanover College dans l'Indiana. « Et pourtant, et pourtant, l’animal parvient à survivre, à se nourrir et à se reproduire un jour de plus ! C'est étrange de penser à la nourriture qui se défend, et encore plus qui gagne. Mais c'est exactement de cette façon que la sélection naturelle a poussé certains de ces organismes incroyables à faire face à une défaite écrasante ».

Au fil des décennies, les chercheurs ont réussi à mettre en lumière certaines de ces stratégies impressionnantes, et de nouvelles techniques d'évasion continuent d'être découvertes.

NE MANGEZ PAS CES COLÉOPTÈRES

Les coléoptères semblent se trouver en tête de liste des insectes capables d'organiser les évasions les plus inimaginables.

Shinji Sugiura a récemment rapporté dans la revue Scientific Reports que différentes espèces de coléoptères aquatiques étaient capables d'utiliser leurs pattes pour amener leurs prédateurs à les recracher.

Pour le découvrir, Shinji Sugiura a mené des expériences dans un aquarium. Il a nourri le prédateur, la silure asote (Silurus asotus), avec huit espèces de coléoptères aquatiques et a documenté ce qu'il se passait une fois que le poisson les avait mangés.

Certains coléoptères ont été complètement dévorés par le poisson tandis que d'autres, quelques secondes après avoir été avalés, ont été recrachés vivants. Les espèces les plus petites ont plus souvent réussi à s'échapper que les autres.

Mais comment ont-ils fait ?

Pour dévoiler leur stratégie, Shinji Sugiura a mené une expérience supplémentaire avec le coléoptère du genre Regimbartia attenuata, qu'il a identifié comme l'une des espèces les plus douées pour amener leurs prédateurs à les recracher. Il a coupé les pattes de ces coléoptères et les a donnés à manger au poisson. Le taux de survie est passé de 70 % à 15 %. Le poisson a mieux réussi à avaler les coléoptères sans pattes, ce qui suggère qu'une fois dans la bouche de leur prédateur, les coléoptères utilisent probablement leurs pattes pour courir ou s'agripper, incitant ainsi le prédateur à les recracher.

Il ne s'agit pas du seul exemple où les pattes des coléoptères leur sauvent la vie.

Dans une autre étude publiée dans la revue Current Biology en 2020, Shinji Sugiura a donné des Regimbartia attenuata à manger à cinq espèces de grenouilles différentes et a ainsi démontré que la plupart parvenaient à s'échapper par la bouche de la grenouille après avoir été avalés.

Certaines des caractéristiques du Regimbartia attenuata contribuent probablement à son évasion audacieuse, comme une petite poche d'air qui lui permet de respirer une fois à l'intérieur de la grenouille et un exosquelette solide qui le protège des sucs digestifs. Mais, dans ce cas également, les pattes de l'insecte semblent jouer un rôle clé. D'autres expériences ont montré que les insectes utilisaient sans doute leurs pattes pour se déplacer activement à l'intérieur du tube digestif des grenouilles et pour s'échapper par leur bouche.

D'autres coléoptères ont recours à une stratégie d'évasion plus explosive...

Les coléoptères bombardiers (Brachinus crepitans) sont connus pour littéralement « bombarder » leurs prédateurs lorsqu'ils sont attaqués : ils libèrent un jet chimique brûlant pouvant atteindre le point d'ébullition de l'eau, soit 100 °C. Néanmoins, lorsque les crapauds parviennent à les avaler, les coléoptères continuent de se battre, libérant leur jet à l'intérieur du crapaud. Cela peut inciter le prédateur à régurgiter l'insecte. Couvert de vomi, le coléoptère est toujours vivant et peut poursuivre sa vie comme si de rien n'était.

Comme toutes les interactions prédateur-proie, ces capacités à échapper à une mort apparemment inévitable ont probablement évolué dans le cadre de la course à l'armement évolutive sans fin entre les prédateurs et les proies. « S'il existe une infime chance de survie après la capture, l'évolution va tenter de l'exploiter » indique Sarah Hermann, écologiste spécialisée en interactions prédateur-proie à l'université d'État de Pennsylvanie (Penn State).

ENCORE PLUS D'ÉVASIONS SPECTACULAIRES

Les coléoptères ne sont pas les seuls insectes qui semblent pouvoir échapper à une mort certaine.