Pour survivre dans les profondeurs de l’océan, ces poissons utilisent des boucliers vivants

C’est après que Jeff Milisen, biologiste marin et chercheur indépendant basé à Hawaï, a observé quelque chose d’inhabituel que les scientifiques ont eu l’idée de chercher ce comportement sur des photos prises par des plongeurs.

En 2015, alors qu’il plongeait en eau noire près de Kona, Jeff a aperçu un poisson tenir entre ses nageoires pelviennes ce qui semblait être une boule. Il ignorait alors l’identité des créatures observées. Mais cette interaction lui semblait étrange, bien qu’il ne soit pas rare de voir des poissons en compagnie d’invertébrés. Le biologiste marin a ensuite transmis ses photos à Dave Johnson, l’un des auteurs de l’étude, qui est décédé avant la publication de la nouvelle recherche.

En général, les scientifiques étudient les poissons en les ramassant et en les ramenant sur la terre ferme pour les examiner plus en détail. Mais « il existe une quantité énorme d’informations que l’on peut collecter en plongeant et en regardant ce qui se passe sous la surface », explique Jeff Milisen, qui n’a pas pris part à l’étude.

Dans le cadre de cette dernière, Dave Johnson, Gabriel Afonso et leurs collègues ont collecté des clichés auprès d’autres plongeurs en eau noire pris entre octobre 2018 et août 2023.

Les plongeurs en eau noire plongent dans l’océan en pleine nuit et photographient ce qu’ils éclairent à l’aide de torches et autres lumières. La plupart des animaux visibles sur leurs clichés sont attirés par la lumière et sont souvent de petite taille (ils mesurent moins de 2,5 cm). « C’est l’idée que je me fais d’une mer presque primaire », confie Jeff Milisen.

L’équipe de Gabriel Afonso a examiné les clichés, pris entre 8 et 15 mètres de profondeur, au large des côtes floridiennes et tahitiennes. Sur l’un d’eux, elle a vu une larve d’anémone jaune dans la gueule d’un poisson-lime. Sur un autre, un madeleineau nageant très proche de jeunes anémones.