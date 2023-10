Ces tortues sont en danger... parce qu’elles sont censées porter bonheur

Selon Chris Shepherd, directeur exécutif de Monitor, organisation à but non lucratif de Colombie-Britannique engagée dans la lutte contre le trafic d’espèces, les tortues étoilées d’Inde mettent du temps à arriver à maturité et à se reproduire et sont donc incapables de compenser efficacement leurs pertes. « Je pense que ce commerce décime l’espèce en continu, et davantage devrait être fait pour surveiller les prix, les itinéraires et les quantités, déclare-t-il. Mais au bout du compte, il n’y a que deux choses que l’on puisse faire réellement : les consommateurs doivent arrêter d’acheter ces choses, et les agences de maintien de l’ordre placées à des endroits cruciaux sur cette route commerciale doivent faire leur travail. »