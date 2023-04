Trop occupés à se battre, ces chitals ne voient pas les lionnes foncer sur eux

Le chital est le cervidé le plus commun des forêts indiennes. Dans le parc national et sanctuaire faunique de Gir, sa population particulièrement nombreuse en fait une proie de choix pour les félins. Aussi appelé cerf axis (Axis axis), le chital est présent dans les régions boisées de l'Inde, du Sri Lanka, du Bangladesh et du Népal. Son nom vient du l'hindi cītal, qui signifie « avec des taches »

Le chital peut courir à 45 km/h sur plusieurs kilomètres, avec une vitesse de pointe de 70 à 90 km/h et peut ainsi échapper aux prédateurs. Encore faut-il pour cela rester à l'affût du danger. Or ces jeunes chitals mâles ont l'esprit ailleurs : ils s'entraînent au combat avant la saison des amours, inconscients du danger qui guette.