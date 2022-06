Un anaconda dévore un capybara en une seule fois

Membre de la famille des boas, l'anaconda vert est le plus grand serpent du monde. Son cousin, le python réticulé, peut atteindre des longueurs légèrement supérieures, mais l'énorme circonférence de l'anaconda le rend presque deux fois plus lourd.

Les anacondas verts peuvent atteindre plus de 9 mètres et peser plus de 250 kilogrammes. Les femelles sont nettement plus grandes que les mâles. Les différentes espèces d'anacondas, toutes originaires d'Amérique du Sud, sont toutes plus petites que l'anaconda vert, et ont pour couleur des variétés de jaune, tachetée et bolivienne.

Les anacondas vivent dans les marécages, les marais et les cours d'eau à faible courant, principalement dans les forêts tropicales des bassins de l'Amazone et de l'Orénoque. Ils sont massifs sur terre, mais furtifs et élégants dans l'eau. Leurs yeux et leurs orifices nasaux sont situés sur le dessus de leur tête, ce qui leur permet de guetter leurs proies tout en restant presque complètement immergés.

Pour atteindre leur taille monumentale, ils se nourrissent de cochons sauvages, de cerfs, d'oiseaux, de tortues, de capybara, de caïmans et même de jaguars. Les anacondas sont des constricteurs non venimeux, qui enroulent leur corps musclé autour de leur proie et la serrent jusqu'à ce qu'elle s'asphyxie. Des mâchoires fixées par des ligaments extensibles leur permettent d'avaler leur proie en entier, quelle que soit sa taille, et ils peuvent rester des semaines ou des mois sans manger après un gros repas.