Un dauphin a appris à « parler » le langage des marsouins

L’un des plus grands défis de la bioacoustique marine est d’identifier quels sons sont produits par quelles créatures, confie Laela Sayigh, professeure associée de comportements animaux au Hampshire College. « Ils ne font pas de mouvements externes liés aux sons qu’ils émettent et, la plupart du temps, on ne peut pas les voir du tout », explique-t-elle.

Cependant, dans ce cas précis, il est possible de distinguer Kylie grâce à son accent. « On entend encore qu’elle a du mal » à atteindre un son aussi aigu que celui des marsouins, ajoute Cosentino. Les pics de ses clics ne sont pas aussi précis qu’ils devraient l’être, et certains sons de basse fréquence se mélangent aux notes aiguës.

« S’ils étaient des chanteurs, Kylie serait Pavarotti et les marsouins seraient Mariah Carey. »

Les cétacés en captivité sont de très bons imitateurs vocaux, note Herzing, en faisant notamment référence à des orques et des bélugas qui imitaient leurs compagnons d’aquarium, des grands dauphins Tursiops. Une étude bioacoustique réalisée en 2016 a également révélé qu’un dauphin de Risso élevé dans un parc marin italien sifflait davantage comme les Tursiops avec lesquels il avait été élevé que comme les membres sauvages de sa propre espèce.

Le fait que Kylie produise ces clics même lorsqu’elle est seule soulève toutefois une question, selon Sayigh : produit-elle ces clics pour communiquer avec les marsouins, ou simplement pour imiter leurs sons ?

UNE DISCUSSION DE CÉTACÉS

Les dauphins, les marsouins et les baleines sont tous des cétacés, descendants de mammifères terrestres qui, au fil de plusieurs millions d’années, sont progressivement retournés dans l’eau. Tandis qu’ils se réadaptaient à la vie dans l’océan, « avec l’évolution, leurs narines sont devenues des évents » explique Cosentino.

Alors que, comme les dauphins et les marsouins, les cétacés à dents n’ont qu’une narine, leurs deux cavités nasales sont encore présentes sous la surface, chacune cachée par une structure musculaire que l’on appelle un « museau de singe » (l’anatomie des cétacés est en effet souvent désignée avec des termes originaux qui proviennent des descriptions données par les baleiniers). Le museau de singe est plus ou moins similaire à nos cordes vocales puisqu’il contrôle le débit d’air et, lorsque celui-ci doit passer des poumons au « museau » sur la cavité nasale gauche, « c’est comme laisser l’air s’échapper d’un ballon », créant ainsi un sifflement ululé, ajoute la scientifique.

La cavité nasale droite est chargée des clics utilisés à la fois pour la communication et la navigation. Elle aboutit à côté d’un tissu graisseux sur le front du cétacé à dents, que l’on appelle le melon, et qui amplifie et concentre les sons émis par le mammifère. Comme les deux parties du museau de singe fonctionnent indépendamment, certains cétacés, dont le Tursiops, peuvent cliquer et siffler en même temps, un peu comme le chant guttural mongol.

L’histoire de Kylie rejoint un grand domaine de recherches sur la manière dont les cétacés communiquent avec les membres d’autres espèces. « Ils sont très sociaux, ils sont très sexuels, et ils sont très communicatifs », décrit Herzing. « Ces animaux survivent et s’adaptent socialement, et le font naturellement en utilisant le son. »

Les adoptions inter-espèces bien documentées démontrent également que la division des espèces pourrait ne pas être aussi nette que nous ne le pensions. Par exemple : un banc de bélugas canadiens a recueilli un petit narval, et un dauphin à long bec a vécu parmi des Tursiops de Tahiti pendant vingt ans.

Des analyses ADN récentes démontrent aussi qu’il nous reste beaucoup à apprendre sur l’ampleur de l’hybridation, souligne Herzing. Les dauphins Tursiops se sont hybridés avec au moins dix espèces en captivité et dans la nature, y compris avec des cétacés aussi différents que les globicéphales ou les dauphins de Guyane. Selon certains chercheurs, les cétacés seraient capables de s’hybrider aussi efficacement grâce à l’ADN qu’ils partagent : leurs espèces n’ont divergé qu’au cours des derniers 10 millions d’années.

En plus de ses tentatives de communication, Kylie se rapproche des marsouins d’autres manières. À plusieurs reprises, Nairn a vu des marsouins femelles mener leurs petits pour interagir avec Kylie. Les petits marsouins restant généralement très proches de leur mère jusqu’à leur sevrage, Nairn a été surpris de les voir nager en échelon avec le dauphin, c’est-à-dire juste derrière sa nageoire pectorale : position qui, selon les chercheurs, est l’équivalent de « porter » un bébé pour les cétacés.

Nairn a également observé des marsouins mâles tenter de monter Kylie. Mais accepte-t-elle leurs avances ? « Je dirais même qu’elle les courtise », admet Nairn avec un petit rire. En théorie, il est anatomiquement impossible pour eux de se reproduire ; aucun cas d’hybridation dauphin-marsouin n’a été scientifiquement documenté par le passé, ajoute Herzing.

Depuis qu’une semaine d’orages intenses a causé le désamarrage d’un énorme navire de forage près de sa bouée préférée en février 2021, Kylie n’a plus été aperçue. Selon Nairn, il n’est pas inhabituel qu’elle aille s’installer autour d’une autre bouée du Clyde pendant quelques mois d’affilée, voire une année entière, mais il ne peut pas s’empêcher de s’inquiéter.

Nairn et ses collègues se disent qu’ils sont impatients d’observer et d’écouter Kylie dès que la saison aura commencé, et de découvrir ce qu’elle a encore à nous apprendre.