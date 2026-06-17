L’un des plus grands oiseaux au monde brille sous ultraviolet : une découverte surprenante

Pour approfondir leurs recherches, Todd Green et ses collègues ont voulu savoir si le casque des casoars brillait sous lumière ultraviolette. Des études ont révélé que la plupart des oiseaux sont capables de voir les longueurs d'onde ultraviolettes, alors si le casque brillait sous lumière ultraviolette, cela pourrait indiquer que la structure joue un rôle dans la communication visuelle.

Leurs travaux ont débuté en 2020, alors que de nombreuses régions du monde avaient mis en place des mesures de confinement et des restrictions de déplacement liées à la COVID-19. Les chercheurs cherchaient des moyens d'utiliser les ressources disponibles sans avoir à se rendre trop loin.

« On ne pouvait pas se rendre en Papouasie-Nouvelle-Guinée où se trouvent ces oiseaux mais nous pouvions avoir accès aux spécimens conservés dans des musées et à ceux des laboratoires », explique Paul Gignac, anatomiste à l'université de l'Arizona (U of A) et coauteur de l'étude.

Il a commandé plusieurs lampes ultraviolettes pour examiner les casques de casoars conservés et a rapidement découvert que les spécimens conservés dans des musées, dont certains ont plus de cent ans, brillaient intensément sous les rayons ultraviolets. Todd Green a reçu un message alors qu'il était dans un avion reliant le Colorado et New York. « Il m'a envoyé la photo et un mot qui disait "eh bien, on a découvert quelque chose" » se souvient-il.

UNE FLUORESCENCE SURPRENANTE

L'étape suivante consistait à déterminer si les animaux vivants présentaient la même brillance. C'est la raison pour laquelle Todd Green a rendu visite à sa vieille amie Ginger, le premier casoar vivant sur lequel cette fluorescence a été observée dans le cadre de l'étude.

Rapidement, des expériences menées sur d'autres casoars ont révélé que le casque des différentes espèces de casoars brillait de couleurs similaires mais présentait des motifs différents. Le casoar de Bennett (Casuarius bennetti) possède un casque noir intense qui n'a pas du tout brillé, tandis que le casque du casoar à casque et celui du casoar unicaronculé, avec des teintes de vert, de jaune et de marron, brillaient à différents endroits.

« Si vous m'aviez demandé de prédire à quoi ressembleraient ces casques, je n'aurais certainement pas imaginé quelque chose qui ressemble à ce que l'on a découvert », affirme Darren Naish. « J'aurais probablement imaginé que toute la kératine présenterait la même fluorescence ».

Mais pour établir que cette fluorescence était plus qu'une simple curiosité anatomique, Todd Green et ses collègues ont dû vérifier si les longueurs d'onde ultraviolettes réfléchies par le casque étaient visibles pour les casoars. Leurs résultats indiquaient que ces longueurs d'onde se situent entre 365 et 385 nanomètres, ce qui signifie que les casoars pourraient être capables de les voir. D'autres expériences sont nécessaires afin de déterminer dans quelle mesure ces motifs brillants sont visibles dans des conditions de vie naturelle, sous la canopée sombre de la forêt tropicale humide de leur habitat naturel.

En fin de compte, les découvertes récentes semblent s'aligner sur l'hypothèse de la fonction visuelle de ce casque, peut-être en aidant les casoars à distinguer les autres espèces de casoars.

Dans le cadre de futures recherches, Todd Green espère déterminer si ces signaux ultraviolets sont visibles dans l'environnement naturel des casoars et en découvrir davantage sur leur fonction potentielle. Il espère également que ces recherches pourront servir de catalyseur dans les efforts de conservation et de catalogage des musées, car ces casques fluorescents uniques peuvent constituer un moyen facile et rapide de suivre et de distinguer les différentes espèces.

« J'ai vraiment hâte de voir comment il va s'approprier cette [découverte] et en tirer parti » affirme Paul Gignac.