Un manchot "blond" a été observé en Antarctique

Le cap Crozier, en Antarctique, est un endroit où les touristes, et mêmes les scientifiques, n’ont pas pour habitude de se rendre. L’accès à cette zone requiert l’obtention d’une autorisation spéciale, et ce afin de protéger l’une des plus grandes colonies de manchots Adélie au monde.

Ces oiseaux incapables de voler et pesant un peu moins de cinq kilos seraient, selon certaines estimations, près de 600 000 à se rassembler sur cette côte désolée, surplombée par le mont Terror.

Au début de l’hiver, lors d’une expédition touristique National Geographic, le photographe Jeff Mauritzen a photographié un manchot singulier. Certaines plumes de cet animal pâle semblent avoir été privées de leur noirceur.

« Il s'agit d’un manchot au plumage “isabelle”, ou leucistique », confirme par e-mail P. Dee Boersma spécialiste des manchots à l’université de Washington à Seattle et exploratrice National Geographic.

« Le plumage du manchot semble délavé, c’est comme s’il avait été blanchi. Il est ici question d’une mutation génétique », poursuit-elle.

Contrairement à l’albinisme qui survient lorsque le corps d’une personne ou d’un animal ne produit pas de mélanine ou de pigments, le leucisme se manifeste quand ces derniers ne sont pas distribués dans toutes les parties du corps. Les termes leucistique et plumage « isabelle » sont parfois utilisés de manière interchangeable afin de désigner la coloration brun pâle ou « blonde » des manchots présentant cette particularité génétique.