Une journée dans la peau d’un manchot "à la retraite"

Originaires des côtes rocheuses d'Afrique du Sud et de Namibie, les manchots du Cap sont incontournables dans les zoos et les aquariums. Il s'agit d'une espèce charismatique, immédiatement reconnaissable à son plumage noir et blanc et à ses cris semblables à ceux d'un âne.

À l'aquarium de Nouvelle-Angleterre, certains membres de la colonie vivent jusqu'à 2,5 fois plus longtemps que les dix à quinze ans qu'ils atteignent à l'état sauvage. Sept oiseaux marins âgés ont été transférés dans un enclos séparé en février 2025. À trente-six ans, Good Hope est le manchot du Cap le plus âgé de l'aquarium. La longévité semble être héréditaire dans sa famille : sa mère, Deco, est morte en 2023, peu de temps avant son quarante-deuxième anniversaire.

« À mesure que [les membres de] la colonie vieillissaient, c'était presque devenu une blague : "pourquoi ne pas leur ouvrir une maison de retraite ?" », raconte Eric Fox, conservateur adjoint chargé des manchots. « Ce sont des oiseaux en relativement bonne santé qui souffrent de problèmes de santé liés à l'âge ».

À tous égards, leur île séparée est bien une maison de retraite. Ils sont à l'abri des coups de becs et des bousculades des manchots juvéniles, même s'ils peuvent toujours les voir. Ils y bénéficient de poissons en abondance (souvent fourrés du traitement médicamenteux qu'ils doivent recevoir), de séances de rééducation physique, d'activités de stimulation cognitive telles que des excursions dans l'aquarium, ainsi que d'un rythme de vie globalement plus tranquille. La seule chose qui manque vraiment, c'est les après-midis bingo.

LES MAUX LIÉS À L'ÂGE

Le matin de ma visite à l'aquarium, Eric Fox, vêtu d'une combinaison de plongée noire, est assis sur l'île avec un sceau en métal plein d'anchois, de harengs et de petits poissons appelés capelans. Doucement, les manchots se dandinent jusqu'à lui en formant une rangée bien ordonnée. Lambert, âgé de trente-trois ans, observe la scène depuis le perchoir élevé qu'il a choisi avec son compagnon Dyer, âgé de quinze ans.