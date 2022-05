Une raie de 4 mètres de long découverte dans les profondeurs du Mékong

Difficile d’imaginer la profusion de vie qu’abrite le Mékong, ce fleuve qui coule paresseusement au Cambodge depuis le Laos voisin le long de bancs de sable et d’îles boisées.

C’est ici, dans ce tronçon du fleuve long d’environ 160 km, que viennent frayer jusqu’à 200 milliards de poissons chaque année, un phénomène qui contribue à faire du Mékong l’un des cours d’eau les plus poissonneux au monde. Le fleuve, long de 4 350 km, comporte des fosses atteignant 80 mètres de profondeur, qui servent de refuges à certaines des espèces de poissons d’eau douce les plus grandes et menacées au monde.

Cette richesse biologique est habituellement dissimulée de la vue de l’Homme. Mais la semaine dernière, elle a littéralement fait surface lorsque des pêcheurs ont capturé une raie géante d’eau douce de 4 mètres de long et pesant 180 kg dans les profondeurs du fleuve. L’animal a été attrapé par accident après avoir avalé un poisson plus petit sur un hameçon muni d’un appât. Les pêcheurs, qui ne souhaitaient pas tuer la raie femelle, ont appelé une équipe de sauvetage. Celle-ci a retiré l’hameçon du poisson, qu’elle a ensuite pesé et mesuré avant de le relâcher dans le fleuve, sain et sauf.

Zeb Hogan étudie depuis longtemps la mégafaune d’eau douce du fleuve, laquelle se compose notamment de carpes géantes et de poissons-chats géants du Mékong, des espèces en danger critique. D’après lui, la capture d’une raie gargantuesque témoigne de l’important rôle écologique et biologique que jouent les fosses du Haut-Mékong cambodgien, un rôle mis en évidence par les explorations récentes de ces dernières par le scientifique. La région abrite également des dauphins de l’Irrawaddy, une espèce rare, ainsi que des tortues géantes à carapace molle.

« C’est le dernier refuge commun sur Terre à toutes ces espèces », explique Zeb Hogan, ichtyobiologiste à l’université du Nevada et directeur du projet de recherche Wonders of the Mekong (les Merveilles du Mékong en français) financé par l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID).

Une semaine avant la capture de la raie, le chercheur, qui est également explorateur National Geographic, était dans la région dans le cadre d’une expédition scientifique. Deux autres explorateurs National Geographic faisaient aussi partie de l’équipe internationale de chercheurs : Kakani Katija, chercheuse en haute mer et Kenny Broad, spéléoplongeur et anthropologue de l’environnement à l’université de Miami.

Pour explorer les zones les plus profondes du Mékong, une première mondiale, l’équipe a eu recours à des submersibles sans équipage, équipés de lampes et de caméras, à des caméras suspendues à de longs câbles, ainsi qu’à des caméras vidéos munies d’appâts pour voir et entendre sous l’eau. Les chercheurs ont également prélevé des échantillons afin d’analyser l’ADN qu’ils contenaient et ainsi identifier des espèces rares ou jamais observées dans le fleuve. Malgré son importance, ce dernier est très peu étudié.

PLONGÉE DANS LES PROFONDEURS DU MÉKONG

Prenant sa source dans les hauts plateaux tibétains, le Mékong traverse six pays avant de se jeter dans la mer de Chine méridionale. Le fleuve, qui abrite près de 1 000 espèces de poissons, est considéré comme un haut lieu de la biodiversité mondiale. Il alimente la plus importante pêcherie en eau douce au monde, dont dépendent des dizaines de millions de personnes dans la région.

Le secret de la productivité du Mékong réside dans sa crue saisonnière ; le fleuve voit alors son niveau s’élever de plus de 12 mètres. Ceci permet aux poissons juvéniles de rejoindre les plaines inondables de la région situées en aval, où ils se nourrissent et grandissent. Bon nombre des poissons présents dans le Mékong sont migrateurs et remontent le fleuve pour frayer. Ils parcourent le plus souvent de longues distances pour notamment atteindre les fosses du nord du Cambodge.

Cette région, avec ses chenaux entrelacés et ses îles couvertes de forêts inondées de façon saisonnière, est connue des chercheurs comme un lieu de refuge pendant la saison sèche pour de nombreuses espèces importantes du Mékong, notamment la mégafaune d’eau douce. Elle est toutefois difficile à étudier en raison de son isolement et découvrir ce qu’il se passe au fond du fleuve s’avère particulièrement délicat.