Vous pouvez cloner votre animal de compagnie (mais il n’aura pas la même personnalité)

À QUOI FAUT-IL S'ATTENDRE ?

La science a fait de grands progrès depuis que la brebis Dolly a été clonée il y a près de trente ans. Aujourd'hui, le clonage d'animaux s'est répandu. Le prix de 43 000 € est élevé mais accessible pour certaines personnes fortunées ou celles qui sont prêtes à contracter un prêt. Des célébrités telles que Paris Hilton, Barbra Streisand et, plus récemment, Tom Brady ont cloné leurs animaux adorés.

La procédure n'est pas aussi simple que de faire passer un animal dans une machine réplicatrice tout droit sortie d'une œuvre de science-fiction.

« Le processus consiste en une extraction des ovules viables des trompes de Fallope » de la femelle clonée, explique James Serpell. « Ils injectent ensuite des hormones à un animal porteur et implantent l'ovule en espérant qu'il s'implante correctement. Malheureusement, un grand nombre de ces embryons ne s'implantent pas correctement, alors de nombreuses chiennes font une fausse couche et certains chiots naissent avec des malformations et ne survivent pas longtemps. »

Bien que le processus ne soit habituellement pas dangereux pour l'animal porteur, c'est probablement désagréable, comme peuvent en témoignent de nombreuses femmes qui ont subi une FIV. Une étude réalisée en 2022 a révélé un taux de réussite atteignant seulement 16 %, bien qu'au moins une entreprise affirme atteindre un taux de réussite de 80 %.

Un clone créé grâce à ce processus ressemblera probablement davantage à l'animal d'origine qu'un membre aléatoire de la même espèce, tant en termes d'apparence que de comportement. Néanmoins, leurs personnalités ne seront probablement pas parfaitement identiques.

Une série de preuves provenant d'une étude menée en 2025 sur des cochons nains clonés révèle que certains traits semblent liés à la génétique, d'autres varient d'un clone à l'autre, ce qui signifie qu'ils sont davantage influencés par les expériences vécues.

« Si l'on observe les cochons nains, il semble que certains traits de personnalité sont assez cohérents chez les clones, par exemple le niveau d'activité, alors que d'autres traits, tels que l'audace, semblent ne pas être cohérents au sein des lignées de clone » explique Adam Reddon, coauteur de l'étude basé à l'université de Liverpool John-Moores, en Angleterre. « Tous les traits de personnalité résultent d'une interaction entre le bagage génétique d'un animal et son environnement, mais les travaux menés sur les cochons nains clonés suggèrent que certains comportements pourraient être davantage déterminés par la génétique que d'autres. »

Une étude menée en 2017 a révélé que des chiots clonés avaient une personnalité plus stable et prévisible au fil du temps que des chiots non clonés. Lorsqu'ils ont été testés à deux âges différents, les chiens clonés ont eu tendance à garder le même tempérament général tandis que la personnalité des chiens témoins a davantage évolué. Les chiots clonés étaient particulièrement constants dans leur manière d'interagir avec les gens, de réagir aux entraînements et de gérer le stress et la peur.

Toutefois, bien que leur niveau global de peur semblait plutôt similaire, leur comportement lorsqu'ils avaient peur différait. Ils présentaient également des différences sur certains aspects de leur personnalité liés à l'apprentissage, à l'expérience et à l'évolution des situations sociales, la curiosité par exemple, tout comme chez les cochons nains. Les recherches ont également démontré que les expériences vécues par les chiens pendant leur première année de vie influencent leur caractère et leur tempérament futurs.

Pour maximiser les chances que la personnalité de votre nouvel animal corresponde à celle de votre animal disparu, il peut être judicieux de simplement chercher un animal qui lui ressemble déjà beaucoup, sans avoir recours au clonage. Au lieu d'investir plus de 40 000 € dans une reproduction génétique, un futur propriétaire d'animal de compagnie pourrait chercher un animal qui ressemble à son animal disparu et qui se comporte de façon similaire, et il pourrait finir par en trouver un qui lui ressemble davantage qu'un clone.