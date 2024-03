Oserez-vous vous promener dans la "vallée des léopards" ?

Peu de patience est nécessaire pour croiser le chemin de grands animaux sauvages sur ces terres. Nous avançons cahin-caha sur les pistes de terre tandis que le soleil couchant projette de longues ombres et dore la brousse. Des troupeaux d’impalas, de pukus et de zèbres créent des barrages naturels et nous regardent approcher sans broncher, avant de s’éloigner lentement. Certaines des antilopes les plus craintives font des bonds invraisemblablement grands et gracieux au-dessus des broussailles pour s’enfuir. Nous croisons plusieurs girafes de Rhodésie, espèce endémique du parc, dont les tâches s’arrêtent aux genoux et donnent l’impression qu’elles portent de longues chaussettes marrons. Un éléphanteau nous barre la route et agite furieusement ses oreilles et sa trompe pour paraître menaçant, avant de faire brusquement demi-tour et de s’enfuir dans la brousse avec un barrissement ressemblant davantage à un son de trompette étranglé.

Alors que les étoiles commencent à moucheter le ciel qui s’assombrit, nous nous arrêtons près d’un lac pour observer un énorme hippopotame sortant de l’eau, suivi de près par un veau bien dodu. Le doux coassement des grenouilles est interrompu par une agitation soudaine : un groupe de babouins dans une frénésie d’aboiements. « Je suis sûr qu’il y a un léopard dans les parages », indique Charles. Nous repartons, l’excitation montante.

Avant d’être connu en tant que berceau du safari pédestre, le parc national de Luangwa Sud était appelé la « vallée des léopards ». Il n’existe pas de statistiques fiables sur le nombre d’individus y vivant, mais il est considéré comme l’un des meilleurs endroits d’Afrique pour les observer. « S’il y a tant de léopards, c’est parce qu’il y a beaucoup de nourriture », explique Charles, tandis que nous éclairons les broussailles avec des lampes de poche. « Il y a des millions d’impalas et de guibs harnachés. Ils adorent cet environnement avec tous ces arbres. »

Au détour d’un virage, nous tombons sur notre cible, allongée dans une clairière au bord de la piste : deux léopardeaux âgés de moins de deux ans. « Leur mère est probablement en train de chasser », murmure Charles. « Mais elle n’a aucune chance maintenant que les babouins savent qu’elle est là ». Les petits ne s’intéressent pas à notre présence et finissent par s’éclipser dans la brousse.

Ce seront les premiers léopards que nous apercevrons au cours de notre séjour dans la réserve. Les deux derniers jours, nous nous déplaçons plus au sud, dans une zone plus boisée, parsemée de lagunes dont la surface est recouverte de pisties (Pistia stratiotes) d’un vert éclatant. Nous y croisons régulièrement la même femelle léopard. Nous la voyons près d’un point d’eau en plein jour, un léopardeau bondissant derrière elle sur ses jambes instables ; sur la branche d’un mopane (Colophospermum mopane) au coucher du soleil, ses membres se balançant de chaque côté ; et, au cœur de la nuit, talonnée par une hyène monstrueusement grande, bien décidée à attraper sa proie.

SOUS UN CIEL ÉTOILÉ

Chinzombo, un lodge situé dans la partie sud du parc, est encore plus étroitement lié à Norman Carr. Situé près de l’emplacement de l’un de ses anciens camps, qui a disparu lorsque la rivière a érodé ce bout de terrain, il est accessible en prenant un bateau pour traverser une large étendue brune de la Luangwa. Des photos en noir et blanc de l’écologiste ornent les étagères en bois du salon et de la salle à manger ouverts sur l’extérieur, à côté de livres bien remplis sur les insectes africains, de colliers fabriqués à partir de graines de citrouille et d’un vieux crâne de crocodile. Les portraits de famille les plus étranges sont ceux de Big Boy et Little Boy, deux lions orphelins qu’il a sauvés lorsqu’ils étaient petits et qu’il a relâchés dans la nature à l’âge adulte. On y voit Norman Carr, la pipe au coin de la bouche, un lionceau glissé soigneusement sous chaque bras. Sur une autre, il se rase le visage avec une certaine nonchalance alors que deux lions adultes jouent à moins d’un demi-mètre de lui. Une dernière montre son fils flâner aux côtés de l’un des « garçons », avec autant de désinvolture que l’on promène un chien.