Annette Fayet

Scientifique française, basée au Royaume-Uni, travaillant sur les macareux moines. Annette a étudié la physique, la chimie et l'ingénierie à l'ESPCI Paris. Exploratrice National Geographic depuis 2018 / Rédactrice associée pour le Journal of Animal Ecology, et secrétaire du UK SeabirdGroup, elle est également chercheuse à l'Institut norvégien de recherche sur la nature (NINA). Elle supervise des étudiants de premier, deuxième et troisième cycles, et est éditrice associée pour le Journal of Animal Ecology et secrétaire de l’association The Seabird Group.