Ascension du K2 en hiver : une victoire sur l'impossible

Pour la plupart des alpinistes expérimentés, l’idée d’escalader le K2 en hiver était une folie. Six expéditions sérieuses avaient tenté l’exploit, mais aucune ne s’était approchée du sommet. Il semblait y avoir trop de défis à relever: des rafales imprévisibles de la force d’un ouragan, capables de faire tomber une cordée de grimpeurs en un instant ; des chutes de roches et de glace qui vous fauchaient comme de la mitraille ; un air raréfié qui affamait les poumons et le cerveau ; et un froid profond et impitoyable.

Au cours des derniers mois de 2020, une soixantaine d’alpinistes sont parvenus au pied du K2, sur le glacier Godwin Austen, dans la partie pakistanaise de la chaîne du Karakorum. Tous étaient en quête du dernier trophée de l’alpinisme de haute altitude – et sans doute le plus difficile. Mais, pour Mingma G. et ses neuf coéquipiers, tous Népalais, cette expédition offrait plus qu’une éventuelle gloire personnelle. C’était l’occasion de prouver que le Népal – pays à l’identité étroitement liée à certaines des plus grandes montagnes du monde – pouvait réaliser ce que beaucoup estimaient impossible.

En 2020, la notion d'exploit en alpinisme semblait être un anachronisme. Au milieu du siècle dernier, tous les plus hauts sommets du monde – les quatorze pics qui culminent à plus de 8 000 m – avaient été gravis. D’abord l’Annapurna I, au Népal en 1950, puis l’Everest et le Nanga Parbat au Pakistan en 1953, tous les autres enfin, jusqu’au Xixabangma au Tibet, en 1964.

C’était une succession fiévreuse d’expéditions non dénuées de nationalisme. Bien que toutes les montagnes se trouvent en Asie, les équipes européennes revendiquèrent la majorité des conquêtes. Or presque toutes les explorations de cette époque s’appuyaient sur les groupes ethniques locaux – Sherpas, Tibétains et Baltis – pour le transport du matériel jusqu’aux camps de base, puis des charges en montagne. Et pourtant, la réelle contribution de ces partenaires indispensables n’a que rarement été reconnue dans les livres d’histoire.

Ces premières ascensions ont évidemment fait date. C’est alors que l’alpiniste polonais Andrzej Zawada a proposé une nouvelle approche. Tous les « 8 000 » avaient été gravis en été, dans les conditions les plus favorables. Le défi le plus difficile, pensait-il, serait de s’y confronter en hiver, la saison la plus rude. Andrzej Zawada a dirigé une expédition qui a permis à deux alpinistes d’atteindre le sommet de l’Everest durant l’hiver 1980. Cet exploit a lancé la Pologne dans une série historique de premières hivernales. Les uns après les autres, tous les « 8 000 » ont été conquis. Pourtant, les sommets du Pakistan ont résisté à l’alpinisme hivernal jusqu’au XXIe siècle. Il aura fallu pas moins de trente et une tentatives avant que le Nanga Parbat soit finalement escaladé, en 2016. Dès lors, il ne restait plus que le K2.

Bien qu’éclipsé par l’Everest dans les médias grand public, le K2 représente aux yeux des alpinistes chevronnés un tout autre défi. Après quatre jours de marche sur un terrain accidenté, il est visible depuis le sud, sa forme pyramidale emblématique se dressant comme une flèche pointée vers les cieux.

Tout alpiniste remarque vite la raideur de sa pente, en particulier près du sommet. Cela signifie que la moindre erreur est amplifiée et peut avoir des conséquences presque fatales. Si vous trébuchez sur vos crampons ou si vous vous accrochez par erreur à une corde non sécurisée, il est peu probable que vous soyez arrêté dans votre chute avant de heurter le glacier, des milliers de mètres en contrebas.

Parce que la marge d’erreur est encore plus réduite en hiver, le succès, ou plutôt la survie, dépendra de la logistique – de la capacité à anticiper les pires conditions et les scénarios cauchemardesques. Les gigantesques sommets que sont l’Everest ou le K2 sont rarement escaladés en une seule ascension linéaire. Au contraire, les équipes progressent en général par paliers, montant puis redescendant, pour s’acclimater aux altitudes plus élevées. Ils établissent en même temps un réseau de cordes fixes et de camps équipés du matériel essentiel, comme des bouteilles d’oxygène, des tentes et des cordes. Ces dernières années, un style d’alpinisme plus rapide et plus léger a prévalu, mais le K2 en hiver exige un effort collectif à l’ancienne : chacun doit transporter des charges lourdes sur un terrain dangereux, d’où la nécessité d’un travail d’équipe, comme au bon vieux temps.