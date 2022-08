Hollow Canyon : plongée dans les profondeurs du Grand Canyon

La profondeur du Grand Canyon dépasse les 1 800 mètres, soit l'équivalent de six tours Eiffel empilées.

Pour le traverser à pieds, en escaladant ou contournant tous ses affluents, il faut parcourir une distance d'environ 1 207 km, ce qui reviendrait à traverser toute la Californie.

Situé dans le Nord-Ouest de l'Arizona, le Grand Canyon a été creusé par le fleuve Colorado, qui prend sa source dans les Montagnes Rocheuses et se jette dans le Golfe de Californie.

Le Grand Canyon n'est ni le plus profond, ni le plus imposant des canyons terrestres, mais sa beauté est remarquable et les somptueux paysages qu'il donne à voir attirent plus de 4,5 millions de visiteurs chaque année.

Fondé en 1919, le parc national du Grand Canyon couvre un territoire protégé de 4 927 km.