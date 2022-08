Comment faire de l'humanitaire ?

« Pour trouver des missions de bénévolat, il y a de nombreux sites disponibles et notamment benevolt.fr, une plateforme sur laquelle nous publions nos missions de bénévolat » explique le département des Ressources humaines de Médecins du monde.

Afin de construire un parcours humanitaire professionnel et salarié, il existe des formations « en action humanitaire, en solidarité internationale, des écoles spécialisées préparant aux métiers de l’humanitaire ». Médecins du monde conseille aux personnes intéressées par ces questions de consulter le site web « solidaire-info.org » afin de se renseigner sur les démarches envisageables.

Un salarié solidaire, c’est un professionnel qui met à profit ses compétences pour aider localement ou à l’international des personnes dans le besoin. Après ou pendant une crise environnementale ou politique, « les populations ont les mêmes besoins vitaux : se soigner, boire, manger et se loger. C’est pour répondre à ces besoins vitaux que les premiers gestes de solidarité sont organisés tant en France qu’à l’étranger, mais avec des degrés d’urgence parfois différents ». L’éducation, le respect des droits fondamentaux, « l’insertion sociale, la protection de l’environnement » sont également des points phares sur lesquels les salariés peuvent apporter leur aide. Comme dans la plupart des secteurs professionnels, les critères de sélection comprennent l’expérience et des qualités spécifiques selon le poste. Par exemple, au sein de Médecins du monde, « nos postes expatriés sont principalement des postes d’encadrement et de coordination. Nous sélectionnons des profils aguerris et nous demandons pour ces postes un minimum de deux ans d’expérience sur un poste similaire sur le terrain. Aussi, Médecins du Monde étant une association militante avec des positionnements forts, nous demandons à ce que nos futur.e.s collaborateurs.rices partagent pleinement les valeurs que nous défendons et soient particulièrement motivé.e.s par nos combats et nos principes d’intervention. »

Pour ce qui est du bénévolat, les missions peuvent être ponctuelles ou très régulières. Il s’agit, la plupart du temps, d’aide locale ou de proximité. On parle d’actions de terrain ou de personnes bénévoles en « support » pour des tâches liées à l’administration.

Médecins du monde propose des missions de bénévolat uniquement sur le sol français, afin de privilégier les postes salariés à l’étranger. « Pour les missions de bénévolat sur nos programmes en France, nous recherchons principalement des profils médicaux et paramédicaux, des profils d’accueillant.e.s et d’interprètes ».

Les domaines d’activités liés à l’aide humanitaire sont très variés. La santé et la famine sont les plus récurrents mais il est également possible d’apporter de l’aide dans le secteur de la protection de l’environnement, celui du tourisme solidaire et responsable ou encore celui de la protection des populations vulnérables lors de conflits, par exemple.

Enfin, au-delà du bénévole, du salarié ou du stagiaire, le volontaire s’engage par contrat à participer à une mission d’intérêt général sur une durée bien définie. Il perçoit une indemnité et peut effectuer sa mission en France ou à l’international, selon les besoins. « Selon sa disponibilité, son niveau de formation, sa situation professionnelle et ses centres d’intérêt, le candidat au départ va s’orienter vers le dispositif ou la structure qui lui correspond. »

L’aide humanitaire joue un rôle essentiel afin de venir en aide aux populations démunies lors de situations d’urgence. « L’action humanitaire de l’ONU a débuté au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, dans une Europe dévastée dont elle a aidé à la reconstruction. »

« À l’heure actuelle, la communauté internationale compte sur l’Organisation pour répondre aux catastrophes d’origine naturelle ou humaine, auxquelles un pays, réduit à ses propres moyens, ne pourrait faire face. » Les formes d’engagements sont diverses et très variées et peuvent convenir à tous types de profils souhaitant apporter de l’aide.