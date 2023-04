À Paris, la baisse démographique se poursuit

Dans son rapport publié le 29 décembre 2022 l’Insee relève que Paris, qui comptait 2 162 598 habitants en 2020, en a perdu en moyenne 12 400 par an entre 2014 et 2020. Pour la seule année 2014, ce sont 7,3 millions de personnes qui ont déménagé en France, ce qui représente 11 % de la population, soit davantage que la moyenne européenne (9%). Depuis 2009 c’est plus de 95 000 personnes qui sont parties en quête d’un immobilier plus attractif, sans toutefois dépasser les frontières de la région Île de France. Mais ce qui était vrai en 2009 ne l’est plus et la population ne se contente plus des départements limitrophes, leur préférant de plus en plus la province.

UNE MOBILITÉ RÉSIDENTIELLE DIFFÉRENTE SELON LES INDIVIDUS

La décroissance démographique à Paris est en lien avec la composition des ménages, l’âge et la catégorie socio-professionnelle. De jeunes actifs célibataires, en couple et sans enfants trouvent plus de motivation à rester à Paris qui leur offre des opportunités de carrières, des activités variées et un grand choix d’événements culturels. A contrario, le départ des familles est souvent motivé par le coût élevé des logements comparativement à leurs surfaces jugées insuffisantes. Acheter un logement à Paris dont le m2 dépasse 10 000 euros s’avère inaccessible pour nombre de ménages et les prix des loyers y sont les plus élevés de France. Ce qui a poussé des Parisiens hors de la capitale bien avant la pandémie.

S’ajoutent l'inquiétude face à la pollution et la lassitude des usagers face aux manquements du réseau de transport parisien et francilien. Sur certaines lignes, l'affluence peut générer une promiscuité inconfortable, le trafic est lent et quotidiennement perturbé, les rames et les couloirs manquent de propreté et ne sont pas sécurisés. Le tout pour un tarif en constante augmentation. On retrouve les mêmes doléances sur la propreté et la sécurité dans les rues de la capitale comme dans les communes voisines.