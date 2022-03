Cinq façons de rendre les emballages de produits de beauté plus durables

Un albatros se fraye un chemin sur une plage jonchée de déchets plastiques, picorant une capsule de bouteille décolorée qu’il a prise pour de la nourriture. Les emballages, qu’il s’agisse de sacs ou de bouteilles, représentent une part considérable des douze millions de tonnes de plastique qui se déversent chaque année dans nos océans. Mais les marques responsables, y compris les marques de produits de beauté, prennent des mesures pour répondre à cet enjeu de taille : elles explorent, innovent et investissent dans des méthodes alternatives pour créer des emballages plus durables. Voici cinq façons dont l’industrie de la beauté s’efforce de créer des emballages plus durables.

Limiter les emballages inutiles

Les emballages remplissent de nombreuses fonctions, notamment celles de contenir et de conserver un produit. Le problème, c’est que les emballages plastique à usage unique finissent dans les décharges et polluent l’environnement. L’une des façons de réduire ces déchets consiste à limiter les emballages inutiles. Imaginez un paquet en plastique surdimensionné contenant un petit tube de baume à lèvres. Le tube de baume à lèvres est largement suffisant, et le reste de l’emballage plastique n’est probablement là que pour mettre le produit en valeur dans le rayon. Il est d’ailleurs souvent immédiatement jeté car superflu. Les marques de produits de beauté responsables examinent activement la façon dont elles pourraient optimiser leurs emballages afin de réduire leur utilisation de plastique. Garnier a par exemple, supprimé les emballages inutiles de ses produits et a repensé le shampooing dans un format solide permettant d’utiliser de petits emballages en carton au lieu de bouteilles en plastique.

Zéro plastique vierge

Qu’il s’agisse de la nourriture, des boissons, des médicaments ou encore des cosmétiques, les emballages sont responsables d’environ la moitié des déchets plastiques dans le monde. Mais tous les plastiques ne sont pas égaux, et cela affecte considérablement l’impact environnemental des sacs, bouteilles, bocaux et tubes que nous utilisons. Le plastique vierge est un nouveau plastique créé directement à partir de combustibles fossiles : il existe déjà plus de huit milliards de tonnes de plastique et il faut environ 400 ans pour que le plastique se décompose. Ne pas fabriquer de plastique vierge est une priorité. C’est là qu’intervient le recyclage. Bien que tous les plastiques ne soient pas recyclables et que tous les plastiques recyclables ne soient pas recyclés, des marques responsables comme Garnier s’efforcent d’éliminer l’utilisation de plastique vierge en utilisant uniquement du plastique recyclé qui peut être recyclé à nouveau, créant ainsi un modèle durable et circulaire pour leurs emballages.