En Inde, des États se mettent à l’agriculture biologique

Les premières années furent difficiles pour les agriculteurs nouvellement convertis – les rendements des cultures ont d’abord chuté. Après des années à pulvériser des intrants chimiques, cela peut prendre du temps pour rétablir la fertilité naturelle des sols. Mais aujourd’hui, alors que le sol s’est refait une santé, des paysans rapportent des rendements égaux voire parfois meilleurs qu’auparavant. Ainsi, Dogon, un agriculteur de l’est du Sikkim particulièrement au fait des initiatives gouvernementales et des formations, a vu sa production de curcuma exploser. « C’est le double voire le triple de ce que je pouvais produire auparavant », explique-t-il dans l’étude des chercheurs David Meek et Colin Anderson, Scale and the politics of the organic transition in Sikkim, India, parue en 2020 dans la revue Agroecology and Sustainable Food Systems. Lui a fait le pari de varier ses cultures, produisant du curcuma, mais aussi des bananes ou de la citronnelle, dans une approche rappelant celle de l’agroécologie.

Résultat, en 2018, le Sikkim a remporté le « Futur Policy Award », soit le prix de la politique du futur, notamment délivré par l’ONU. Ce couronnement international salue les efforts visant à « développer les approches agroécologiques aux niveaux local, national et international ». Les terres ont été reconnues bio par une certification indienne, et vise à obtenir une certification américaine.

Est-ce pour autant la fin de l’histoire ? Non, répondent quelques voix critiques. Elles s’élèvent face à ce que l’on pourrait appeler une conception industrielle de l’agriculture biologique. « L’État du Sikkim n’assure pas l’autosuffisance alimentaire de sa population. Il dépend notamment d’importation de céréales de base (le riz et le blé) depuis les Etats indiens voisins, autrement dit des bassins de la révolution verte. Ces derniers utilisent massivement des produits chimiques. De plus ; cette volonté d’obtenir une certification biologique américaine au Sikkim conduit à penser que les produits de cet État sont destinés à l’export, pas à l’alimentation locale. Il est néanmoins difficile de savoir en quelle proportion ; l’appareil statistique du Sikkim est sérieusement défaillant » explique Bruno Dorin, agro-économiste au Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (Cirad) affilié au Centre de sciences humaines à New Delhi.

Pour satisfaire les appétits des marchés, les autorités ont donc misé sur des cultures spécialisées, dans une logique qui reste industrielle et non agro-écologique. Rajiv, un fonctionnaire indien qui a participé activement à l'élaboration de la politique biologique du Sikkim décrit la situation ainsi : «nous mettons l'accent sur une culture principale qui aura un potentiel commercial pour l'exportation » -un propos rapporté dans l’étude de David Meek et Colin Anderson. « Le gouvernement oriente son soutien uniquement vers l'augmentation du rendement de la production commerciale destinée aux marchés, qui comprend quatre cultures principales à travers le Sikkim : la grande cardamome, le curcuma, le gingembre et le sarrasin » écrivent ainsi les deux chercheurs. Quel est le problème ? Cela a pour effet pervers de réduire l’agro-diversité en encourageant les mono-cultures, plus vulnérables aux aléas du climat et aux attaques d’insectes, selon les chercheurs.