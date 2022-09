La sardine portugaise fera-t-elle son grand retour ?

De nos jours, le secteur de la sardine portugaise a fortement reculé, notamment à cause de la pression exercée par le réchauffement climatique et la surpêche. Les données scientifiques recueillies depuis plus d'un siècle montrent que le Portugal est bien loin des seuils de population durable pour la sardine ibéroatlantique, dont le pays partage désormais les stocks avec l'Espagne. Ces dernières décennies, les préoccupations concernant la santé de ses réserves de pêche ont poussé le Portugal à rejoindre le Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM), une organisation intergouvernementale dont la mission première est de favoriser l'exploitation durable des océans.

Des difficultés similaires menacent la population de sardines du Pacifique, dont l'aire de répartition s'étend du Mexique à la frontière canadienne avec les États-Unis. En plus de fournir à l'Homme une source de nourriture fraîche et en conserve, ces poissons alimentent également une multitude d'espèces marines, comme les baleines, les lions de mer, les oiseaux de mer et même le saumon royal.

Après avoir réalisé un inventaire en 2020, l'Institut portugais de la mer et de l'atmosphère (IPMA) et l'Institut espagnol d'océanographie ont annoncé une bonne nouvelle : une augmentation de la biomasse de sardines d'environ 110 000 tonnes, la plus prometteuse des 15 dernières années.

La nouvelle offre une lueur d'espoir, certes, mais pas une raison pour se relâcher, déclare Gonçalo Carvalho, directeur de Sciaena, une organisation non gouvernementale qui encourage la pêche durable. Pour Carvalho, biologiste marin et spécialiste des politiques halieutiques, le passé témoigne des conséquences dramatiques des mesures de conservation mal administrées. D'après les données recueillies par le CEIM auprès de l'IPMA et des instituts de recherche espagnols, le déclin des sardines en à peine 31 ans est colossal. En 1984, la biomasse des sardines s'élevait à 1,3 million de tonnes, dix fois plus qu'en 2015.