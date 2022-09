L’Amérique au chevet de sa vie sauvage

Faire de la conservation sur des terres exploitées est plus facile avec des systèmes qui récompensent des comportements allant dans ce sens. Car, comme le disait Karl Wenner, ce doit être rentable. La conservation doit pouvoir rapporter plus que la destruction.

Les pressions du marché, les mesures incitatives perverses et les habitudes de travail ancrées peuvent faire obstacle à une agriculture produisant des aliments sans sacrifier la biodiversité.

Souvent, la biodiversité menacée ne se trouve même pas dans les fermes. Prenons l’exemple de la baie de Chesapeake. L’azote et le phosphore provenant des exploitations d’un bassin versant de 166 000 km2 s’étendant sur six États se déversent dans cet estuaire long de 320 km. Si les cours d’eau sont pollués, la baie le sera aussi, tuant les plantes marines qui offrent un habitat pour des espèces telles que le crabe bleu, le bar rayé ou la perche blanche. Même en transformant toute la baie en zone protégée, il ne serait pas possible de la préserver des menaces en amont. C’est pourquoi la Chesapeake Bay Foundation, créée en 1967 pour « Sauver la baie », dispose d’un bureau loin au nord, à Harrisburg, en Pennsylvanie.

La restauration des zones humides permettrait d’absorber ces polluants. Mais il existe des méthodes agricoles qui permettent de réduire le ruissellement. Les cultures peuvent être plantées sans labourer. Les plantes de couverture peuvent protéger le sol lorsque les champs sont en jachère. Et il est possible d’éviter le surpâturage et d’empêcher les animaux de piétiner les berges des cours d’eau.

Je voulais voir une ferme qui soit un exemple de ce qu’il est possible de faire. La fondation m’a conseillé de rencontrer Ron Holter, un producteur laitier du Maryland de cinquième génération, dont la ferme, Holterholm Farms, est l’une des nombreuses petites exploitations de ce type, à l’ouest de Baltimore.

Au printemps 1995, après avoir suivi des cours du soir et « beaucoup prié », Ron Holter a fini par placer son bétail – qu’il avait nourri principalement dans des étables – en champs ouverts. Il a divisé ses terres, qu’il avait labourées pour faire pousser des céréales et nourrir les vaches, en 68 enclos de 1,2 ha chacun. Les bêtes changent d’enclos tous les jours, de sorte que chacun d’eux est utilisé moins d’une semaine par an. L’herbe peut ainsi se reposer, les racines peuvent se développer en profondeur et se renforcer, ce qui permet de prévenir l’érosion des sols. De plus, le fumier de vache est l’engrais idéal pour les pâturages. Le tableau est assurément bucolique, avec un troupeau de vaches Jersey qui se prélassent dans un pré où ondoient fétuque, chicorée et trèfle blanc.

Autrefois, après la pluie, se rappelle Ron Holter, l’eau coulait dans son champ, rougie de terre. Quand il est passé à ce qu’il appelle un « gestion holistique des pâturages », l’eau est devenue claire. Puis, au fur et à mesure que ses pâturages ont développé un réseau de racines profond et dense et que la communauté microbienne s’est développée, l’eau a cessé de couler. Désormais, la terre retient trois fois plus d’eau que ce n’était le cas auparavant.

Pour les fermiers comme Ron Holter, adopter une telle méthode de rotation des pâturages représente un véritable saut dans l’inconnu.

Aussi la Chesapeake Bay Foundation essaie-t-elle de leur faciliter la tâche, en leur apportant un soutien financier, des conseils et en les mettant en rapport avec des programmes prenant en charge certains coûts. Ron Holter a demandé des fonds fédéraux pour améliorer le système d’approvisionnement en eau de ses petits pâturages. Il n’achète plus de semences de maïs ni d’engrais. Comme il n’a pas besoin de labourer, de semer ni de récolter, il utilise rarement son tracteur. Et il peut aussi vendre plus cher son lait biologique de vaches nourries à l’herbe, car les consommateurs acceptent de payer un prix plus élevé. Mais il faut quand même avoir du cran. Lors de sa conversion, Ron a perdu des amis fermiers.

Si la rotation des pâturages permet de réduire l’impact du bétail sur les bassins hydrographiques, les vaches nourries à l’herbe continuent pourtant d’émettre du méthane, un puissant gaz à effet de serre. Une étude a suggéré que ces émissions pourraient être annulées par le carbone séquestré dans les pâturages permanents. Mais, pour d’autres chercheurs, l’avenir idéal serait un monde où les humains boiraient moins de lait et mangeraient moins de viande bovine.

En 2021, les agriculteurs, les éleveurs et les propriétaires de forêts ont reçu plus de 3,3 milliards de dollars par le biais des programmes de conservation du département de l’Agriculture des États-Unis. Cette somme concernait plus de 43 millions d’hectares. Les chiffres sont importants, mais on peut faire plus. Un investissement plus judicieux dans la conservation des fermes et des forêts pourrait permettre aux agriculteurs de devenir des leaders environnementaux. Ces hommes et ces femmes méritent d’être bien rémunérés pour avoir préservé les lieux qui font la beauté de l’Amérique.

La Chesapeake Bay Foundation conseille et soutient les fermiers, mais tente aussi de les motiver en leur faisant découvrir la baie. « Si vous ne la connaissez pas, vous ne l’aimez pas, souligne Matt Kowalski, un scientifique spécialisé dans la restauration des sites. Si vous ne l’aimez pas, vous n’essayerez pas de la protéger. »

Voilà comment j’ai atterri sur un bateau, avec une demi-douzaine de fermiers, au-dessus d’un récif d’huîtres dans la baie de Chesapeake. Chris Moore, un scientifique de la fondation et spécialiste des écosystèmes, explique pourquoi, avec ses collègues, il a soutenu la restauration de ces récifs. Car ces mollusques sont aussi de fantastiques filtres, qui nettoient chacun jusqu’à 190 l d’eau par jour. Il y avait autrefois tant d’huîtres dans la baie qu’elles pouvaient en filtrer toute l’eau en une semaine. Mais, dans les années 1980, les maladies et le chalutage permanent ont détruit des récifs qui pouvaient atteindre 4,5 m de haut et dont la formation avait pris des milliers d’années.

La Chesapeake Oyster Alliance, un groupe d’organisations à but non lucratif d’ostréiculteurs et de pêcheurs, promeut l’aquaculture dans des bacs flottants et l’ensemencement de naissains sur des récifs artificiels. L’objectif est fixé à 10 milliards d’huîtres. Ces récifs pourront aussi protéger la côte des déferlements lors de fortes tempêtes. Il s’agit là d’une adaptation au changement climatique qui peut se déguster avec un filet de jus de citron.

Ensemble, explique Chris Moore, les fermiers et les ostréiculteurs peuvent « sauver la baie ». Au même moment, quelqu’un écaille une huître de 10 cm pour la montrer au groupe. La démonstration terminée, l’huître est à qui la veut. Personne ne se manifestant, j’en profite et la déguste avec plaisir. Je griffonne quelques notes : « Marin, mousseux, terrestre, sol riche. »

En ville, les espaces verts ne servent pas seulement à notre bien-être. Ils permettent une réelle conservation, notamment pour les oiseaux, les plantes et les insectes, et d’autres petits animaux sauvages. Un naturaliste étudiant le Gottlieb Native Garden, un parc de 4 000 m2 à Beverly Hills, en Californie, a recensé plus de 1 400 espèces au cours des cinq dernières années, des pumas aux balbuzards pêcheurs, en passant par des espèces d’insectes jusqu’alors inconnues des scientifiques.

Les voies vertes et les cours d’eau urbains peuvent servir de corridors à travers le béton pour les plantes et la faune. Parfois, les villes deviennent même des refuges. Central Park, à New York, est connu des ornithologues pour être un lieu de passage des oiseaux migrant du nord au sud de la côte Est. Les oiseaux des prairies comme les dickcissels d’Amérique et les bruants des prés ont plus de chance de voir leurs œufs éclore et leurs poussins s’envoler dans les zones urbaines autour de Chicago que dans l’Illinois rural. Les faucons pèlerins, en voie de disparition en Amérique du Nord jusqu’à ce qu’ils soient sauvés par l’élevage et la réintroduction, s’épanouissent plus en ville qu’à la campagne, car ils y trouvent beaucoup de pigeons et autres oiseaux dont ils sont friands.

Rien n’illustre plus poétiquement les promesses de la conservation urbaine que la remise à ciel ouvert d’un cours d’eau. Il est facile d’oublier que toutes les villes ont été construites sur des écosystèmes, et que beaucoup d’entre elles étaient traversées par des rivières et des ruisseaux. Au fur et à mesure qu’elles ont grandi, ces cours d’eau ont été généralement contraints dans des canalisations ou des caniveaux. À Yonkers, au nord de New York, la rivière Saw Mill, qui alimentait autrefois des moulins pour couper le bois et moudre le grain, s’est progressivement transformée en un chaos pollué. Dans les années 1920, ses derniers 610 m ont été recouverts d’un parking. Mais, depuis 2012, sur 244 m de ce segment, la rivière coule dans un canal paysager d’un nouveau parc de près de 0,9 ha. Plus récemment, d’autres sections, moins périphériques, ont été remises à ciel ouvert.