Les Français face aux politiques climatiques : une acceptation sous conditions

Votre étude montre l'absence de climatoscepticisme, mais une défiance vis à vis d'un certain nombre de mesures prises dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique. D'où vient-elle ?

Trois facteurs déterminants expliquent le rejet : le doute quant à leur capacité à réduire les émissions de CO2, leur coût supposé sur les ménages et l'inquiétude vis à vis de leur impact régressif, c'est à dire de leurs effets négatifs sur les populations à bas revenus. Le doute concernant leur efficacité ne concerne qu'une minorité. En revanche, la perception que ces politiques vont avoir un effet négatif sur certaines catégories de la population (notamment les ménages ruraux et à bas revenus) est très répandue. Or il existe un fort souci d'équité qui amène donc à rejeter ces politiques.

Outre la façon dont elles sont perçues, un deuxième facteur joue dans une moindre mesure, l'existence d'alternatives vertes, en particulier dans les transports.

La dépendance au carbone, aux énergies fossiles, représente un déterminant important du rejet des politiques climatiques. La localisation géographique des personnes interrogées n'a pas beaucoup d'importance. Qu'elles habitent en ville ou à la campagne, c'est la présence d'une alternative non ou beaucoup moins polluante, comme les transports publics, qui va déterminer le soutien ou le rejet des politiques publiques climatiques. L'interdiction à terme des véhicules thermiques, rejetée par une majorité, recueille ainsi son soutien dès lors qu'elle est assortie d'un essor des transports publics et d'aides à l'acquisition de véhicules électriques.

Existe-t-il un déficit d'information sur les politiques publiques ?

On a présenté pendant de très nombreuses années les politiques climatiques comme des politiques de croissance, qui créent des emplois verts et développent de nouvelles industries. C'est vrai, mais elles ont aussi un coût et entraînent des perdants, et la population s'en rend bien compte. Il y a un problème de pédagogie. Quand la taxe carbone a été introduite en France, en 2014, on n'a expliqué ni comment elle fonctionnait, ni comment compenser son coût pour les ménages.

Nous avons fait visionner des vidéos aux personnes interrogées dans notre étude, pour déterminer si fournir de l'information, et quel type d'information, avait un effet sur l'acceptation des politiques publiques climatiques, notamment l'interdiction des véhicules thermiques et la taxe carbone. Les explications sur les causes et les conséquences du changement climatique n'ont que peu d'effet sur la propension des gens à soutenir les politiques climatiques, car ils disposent déjà de ces informations. En revanche, expliquer le fonctionnement de ces dernières – comment elles réduisent les émissions, qui sont les gagnants et les perdants – augmente très fortement leur acceptabilité. Par exemple, dans la vidéo pédagogique, nous détaillons précisément les effets de la taxe carbone sur les émissions de CO2, son impact sur le budget des ménages et nous indiquons également que les revenus tirés de cette taxe peuvent être redistribués pour compenser les perdants. Recevoir cette information augmente de 50 % le soutien à la taxe carbone.