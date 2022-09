Les mégapoles côtières s'enfoncent dans le sol

Dans l'imaginaire collectif, la montée du niveau des mers représente le principal facteur menaçant les villes côtières. Mais un péril plus insidieux et plus méconnu est aussi à l'œuvre : la subsidence, autrement dit, le lent affaissement d'un certain nombre de cités sur elles-mêmes. Une nouvelle étude, publiée dans la revue Geophysical Research Letters, a évalué celle-ci dans 99 villes à travers le monde entre 2015 et 2020. Conclusion : la subsidence apparaît comme un phénomène courant. De surcroît, dans la majorité des villes côtières considérées, il se joue à un rythme plus élevé que la hausse du niveau de l'océan. Ces cités risquent ainsi de faire face à des inondations bien plus tôt que ne le laissent penser les projections basées sur la seule élévation des mers.

Les chercheurs, rattachés à l'École supérieure d'océanographie de l'université de Rhode Island, aux États-Unis, ont observé la subsidence via un prisme inédit, en mettant à profit la technologie InSAR. Cette technique de cartographie est basée sur la comparaison d'images radar prises à divers intervalles de temps pour quantifier les déformations de la surface terrestre. En s'appuyant sur l'analyse d'images satellites réalisées tous les deux mois, ils ont pu obtenir une photographie du phénomène à l'échelle planétaire, avec une grande précision temporelle et spatiale. Les premières études sur l'affaissement des villes remontent à la première moitié du 20e siècle aux États-Unis, mais les nouvelles technologies leur ont donné une impulsion nouvelle ces dernières décennies. « Le grand public a peu entendu parler de la subsidence parce qu'elle ne se produit à un rythme perceptible seulement dans un nombre restreint de lieux, explique Matt Wei, l'un des auteurs de l'étude. Avec les avancées technologiques, nous avons pris conscience qu'elle survient dans beaucoup plus d'endroits que ce que l'on imaginait. Elle représente un risque qui se cumule avec la hausse du niveau des mers. »