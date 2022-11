Hawaï : La plus grande réserve marine du monde semble atteindre ses objectifs

Le nombre de poissons pêchés aux alentours d’une aire marine protégée à Hawaï a connu une augmentation ces dernières années, indiquant que l’agrandissement de la réserve en 2016 pourrait avoir soutenu les populations de poissons dans la région.

Lorsque le président Barack Obama a quadruplé la superficie du Monument national marin de Papahānaumokuākea, désormais à 1 510 000 kilomètres carrés, les défenseurs de l’environnement marin du monde entier se sont réjouis.

Les pêcheurs ne se sont pas joints aux célébrations, la pêche étant interdite dans cette zone protégée. Les défenseurs de la réserve ont pourtant fait valoir que la création d’un espace permettant aux populations de thon en déclin de se reconstituer serait également bénéfique pour les pêcheries.

En effet, selon eux, si les populations à l’intérieur des limites de la réserve augmentaient de façon continue, les poissons se répandraient nécessairement dans les zones environnantes, augmentant ainsi la quantité de thon disponible pour la pêche.

Cependant, les thons ne pouvant être comptés directement, et leur nombre pouvant fluctuer pour diverses raisons autres que l’expansion de la réserve, il est difficile de le prouver. Mais une nouvelle étude, publiée cette semaine dans la revue Science, suggère sur la base de données recueillies entre début 2010 et fin 2019 que le nombre de poissons capturés tout près de la zone protégée est plus élevé aujourd’hui qu’il ne l’était il y a quelques années.

Alan Friedlander, scientifique en chef du projet Pristine Seas de la National Geographic Society, qualifie l’étude de « test très rigoureux des effets des aires marines protégées ».

« C’est l’une des rares études à démontrer les bénéfices réels des retombées [de ces mesures], qui sont souvent difficiles à prouver. C’est une excellente nouvelle, car elle propose une approche solide que nous pouvons utiliser pour évaluer et améliorer les aires protégées dans d’autres régions du monde. »

UNE ÉCONOMIE FAVORISÉE

Selon John Lynham, économiste de l’environnement à l’université d’Hawaï qui participe à la rédaction de l’étude, il est important de préciser que l’augmentation du nombre de thons capturés à proximité de la réserve s’observe également dans le nombre moyen de prises de chaque pêcheur. Cet élément indique que l’effet n’est pas dû à de nouveaux équipages plus efficaces qui seraient arrivés dans ces eaux entre temps, explique-t-il. Pour permettre une évaluation plus précise, les nombres de prises ont été divisés par le nombre de plus en plus important d’hameçons jetés dans ces eaux.

« Il y a environ 150 navires de pêche à Hawaï qui jettent entre 40 et 50 millions d’hameçons par an », explique l’économiste. « Pour maintenir un taux de prise élevé, les pêcheurs en rajoutent sans cesse de nouveau. »

Les navires établis à Hawaï représentent environ deux tiers de la pêche dans la région. « Certains bateaux viennent du Japon, de Chine et de Taïwan, mais nous n’avons pas accès à des données détaillées sur ce qu’ils capturent », précise-t-il.

En se basant sur les prises déclarées par les navires de pêche, ainsi que par les biologistes marins de l’Agence américaine d’observation océanique et atmosphérique, Lynham et ses collègues ont constaté que les prises par hameçon avaient augmenté au cours des dix années de l’étude. En moyenne, entre 2010 et 2019, l’équipe a calculé que pour 10 000 hameçons, les pêcheurs capturaient 6 thons jaunes et 5 thons obèses de plus par an depuis l’expansion de la zone.

« Ce dernier nous a particulièrement surpris, car il est beaucoup plus important économiquement parlant, et car moins de données indiquaient une augmentation », explique Lynham.