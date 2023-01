Ce musée est une véritable déchetterie

La datation de ces objets en plastique, qui sont souvent décolorés par leur exposition à la lumière du Soleil ou recouverts de bernacles, peut s’avérer difficile. Parfois, Enzo Suma a de la chance, comme avec ce paquet de chips où est imprimée une date de péremption (novembre 1983) ou avec ce ballon de football dégonflé estampillé du logo de la Coupe du monde 1990. La présence d’un code-barres indique qu’un objet a été manufacturé après le milieu des années 1980 ; une impression à même le plastique suggère une fabrication dans les années 1970 ou plus tôt, avant que les étiquettes collées ne deviennent la norme. (Les étiquettes se détachent rapidement des bouteilles dans l’eau de mer et deviennent une source de microplastiques qui absorbent des toxines et peuvent être ingérés par des animaux marins). Quand Enzo Suma ne parvient pas à identifier un objet par son travail de fin limier sur Internet, il se tourne vers ses 300 000 abonnés sur Facebook et Instagram.

C’est ce qu’il a fait avec « Il Gobbo » (« le bossu »), une bouteille bleuâtre et blanche à l’air sinistre en forme d’homme vêtu d’une redingote et doté d’une bosse sur le dos. « Une femme du nord de l’Italie m’a contacté pour me dire qu’elle en possédait une que ses grands-parents avaient gagnée à la fête foraine du coin. Mais la sienne était jaune. » Un collectionneur français lui a envoyé des photos d’une bouteille d’une marque de savon des années 1960 où l’on pouvait lire « Soaky Bubble », mais il ne s’agissait pas exactement de la même. La présence d’une fente dans la tête du bossu pousse Enzo Suma à se demander s’il ne s’agirait pas en fait d’une tirelire. « Mais je ne suis pas sûr à cent pour cent. Il Gobbo reste une énigme. »

L’attention obsessive qu’Enzo Suma porte à de tels détails est sa façon à lui de lutter contre des problèmes qui l’affectent profondément. Ce guide dont le travail consiste à mener les touristes entre les oliviers pluriséculaires des Pouilles et les dunes côtières de la région est particulièrement sensible à l’impact de l’activité humaine sur l’environnement. Il œuvre bénévolement pour protéger l’habitat des oiseaux des rivages qui font leur nid sur la plage et contribue au sauvetage des tortues marines qui peuvent s’enchevêtrer dans des déchets plastiques.