COP 15 pour la biodiversité : une bouffée d’espoir et d’oxygène pour la planète

Initialement prévue en 2020 à Kunming, en Chine, et reportée plusieurs fois en raison de la pandémie mondiale, la COP 15 s’est tenue du 7 au 19 décembre 2022 à Montréal, sous la présidence du ministre chinois de l’Environnement, Huang Runqiu.

Débutant quelques jours après la clôture de la COP 27 - portant sur les dommages causés par le changement climatique -, la COP 15 a donné sens à l’appel lancé alors à la Conférence de Charm el-Cheikh par le secrétaire général de l’Onu, António Guterres, exhortant les États à prendre la mesure de l’urgence de se préoccuper du sort de la planète et de l’humanité.

Il semble que son appel ait été, au moins en partie, entendu. En pleine nuit, après deux semaines de négociations, les 196 pays ont adopté l’accord « Kunming-Montréal » qui prévoit 23 mesures et actions, parmi lesquelles : protéger 30 % de la planète , restaurer 30 % des écosystèmes dégradés, stopper l’extinction d’espèces sauvages et la surexploitation des organismes, protéger et conserver les espèces menacées, réduire les risques de pollution (notamment la pollution plastique et celle des sols induite par l’utilisation de pesticides), limiter l’introduction d’espèces invasives, réguler l’exploitation des ressources halieutiques en stoppant la pêche intensive et en soutenant la pêche et l’aquaculture durables, lutter contre la déforestation.

L'accord prévoit l'abandon des financements jugés néfastes pour la nature et, pour financer ce nouveau cadre en faveur de la biodiversité, le recours à des fonds nationaux, internationaux, publics et privés à hauteur de 200 milliards de dollars. Et enfin, la création d'un fonds d'aide mondial en faveur des pays en développement (FEM), qui mobilisera 30 milliards de dollars d'ici 2030.