Børge Ousland, l’inlassable quête des glaces

Quand l’information arrive à la rédaction de National Geographic, le temps se suspend quelque peu. Børge Ousland, le légendaire explorateur norvégien est de passage à Paris et nous accorde un entretien dans les bureaux des Éditions Paulsen à l’occasion de la publication de sa biographie « Børge Ousland, le gardien des pôles ». Si nous connaissons le parcours exceptionnel du « plus authentique aventurier de l’extrême », selon Jean-Louis Étienne, l’homme qui se laisse découvrir sous la plume de Benoit Heimermann est plus intime.

L’existence de Børge Ousland entre en résonnance avec sa nature profonde. Il a suivi ce qu’il appelle « son fil rouge ». Après dix années passées à plonger pour sonder les hauts fonds pour une compagnie de plongée française et un engagement dans les forces spéciales norvégiennes, c’est au milieu de l'immensité blanche et glacée qu'il a trouvé sa place.

Si le hasard des rencontres et des opportunités lui a indiqué une direction à prendre, le chemin qu’il parcourt dès le début des années 1990, l’âge d’or des expéditions polaires modernes ne doit rien au hasard. Né sur l’un des territoires du cercle Arctique, fasciné par l’histoire de ses compatriotes Fridtjof Nansen et Roald Amundsen dont il connaît absolument tout, il fait partie de cette lignée de Norvégiens naturellement attirés par les grandes étendues glacées, cet environnement glacial jugé comme étant le plus hostile de la planète.

Dès ses premiers voyages, vécus comme des défis sportifs, Børge Ousland se prépare comme l’ont fait ses prédécesseurs. Il sait combien malgré des préparations rigoureuses, la nature décide et offre son lot de surprises et d’écueils. Très vite il ressent le besoin de se mesurer à elle, mais surtout à lui-même et la passion pour la nature et pour la glace rythmeront ses envies d’explorations : aller toujours plus loin, rallier les pôles en solitaire et en totale autonomie dans des conditions extrêmes, découvrir et atteindre ses propres limites en même temps que des territoires inconnus.

Rencontre avec un homme discret qui, bien qu’il n’aime pas se raconter, accepte de le faire avec chaleur et bienveillance, à travers le récit d’aventures et d’expériences que sa pudeur et sa modestie empêchent de considérer comme des exploits.