La course contre-la-montre pour créer des coraux résistants au changement climatique

EXPLOITER LA RÉSILIENCE DE LA NATURE

Surveiller la santé du corail, c'est prendre le pouls de l'océan. Le blanchissement des coraux est un signe de détresse évident, mais des signatures chimiques plus subtiles peuvent donner des avertissements précoces du mauvais état de santé du corail. Les scientifiques développent des technologies afin de détecter ces signaux plus tôt et pouvoir intervenir avant que le blanchissement visible ne se produise.

Juszkiewicz note que même une légère augmentation de la température de 1 à 2 °C peut stresser les coraux. Ces événements de plus en plus fréquents contribuent à des changements dramatiques dans les récifs coralliens, augmentant le risque d'extinctions silencieuses et la disparition d'espèces avant qu'elles ne puissent être documentées et étudiées.

Dans un dernier effort pour enregistrer les espèces avant qu'elles ne disparaissent, il localise et photographie les porites massifs, qui forment de grandes colonies ressemblant à des rochers. Après avoir enregistré des informations essentielles sur leur taille, leur couleur, leur forme et leur habitat, il prélève de petits échantillons sur les colonies, qu'il analyse en laboratoire. Un échantillon est blanchi pour étudier le squelette du corail, un autre est conservé dans de l'éthanol pour l'analyse de l'ADN, et un troisième est fixé dans une solution de formaldéhyde pour déterminer le sexe du corail et sa capacité à se reproduire, ce qui permet d'identifier de nouvelles espèces et de comprendre l'aire de répartition des espèces existantes.

« Il y a encore tant de choses à découvrir », déclare Juszkiewicz. « Et nos récifs changent considérablement. Sur la base de la trajectoire actuelle, nous n'aurons des récifs que pour un petit moment encore. »

C'est ce qui fait de cette lutte pour sauver les récifs coralliens une course-contre-la-montre. « Nous disposons d'un laps de temps très court avant que les dommages ne soient irréversibles, c'est-à-dire une dizaine d'années. »

Les modèles climatiques révèlent une dure réalité : « D'abord, même si nous arrêtons les émissions demain, il y aura toujours une certaine quantité de chaleur enfermée dans les écosystèmes océaniques. Alors, il y aura un délai pendant lequel les récifs souffriront encore de stress. »

Les chercheurs soulignent que, alors que les recherches scientifiques peuvent conduire à des solutions innovatrices, il s'agit en fin de compte d'un pansement pour un problème mondial. Une véritable protection des coraux nécessite une réduction drastique des émissions de gaz à effet de serre.