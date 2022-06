À Bordeaux, l'exposition événement « Planet or Plastic ? »

Dans l’industrie automobile, il a apporté plus de légèreté dans les équipements, permettant une consommation moindre de carburant ; dans nos logements les fenêtres en PVC ont remplacé les fenêtres en bois pour une meilleure isolation thermique et des économies de chauffage. Le plastique est également devenu un matériau d’utilité publique, procurant de l’eau potable aux populations qui en sont dépourvues.

Devant ces qualités indéniables, des objets plastiques produits en masse ont envahi notre quotidien. Nous utilisons, jetons et remplaçons sans même y penser, bouteilles, boîtes, emballages, sachets de conservation, sacs et cabas… Sans oublier certains de nos vêtements et les jouets cassés de nos enfants.

Malheureusement, ces objets produisent une quantité effrayante de déchets qui devraient être recyclés. Or, l’exposition « Planet or Plastic ? » de National Geographic nous apprend que 6,3 milliards de tonnes de déchets ne le sont pas. La plupart finissent dans des décharges sauvages et dans les cours d’eau, polluant les sols et finissant leur course dans les océans où toutes les espèces marines en sont victimes, prisonnières des filets de pêche ou empoisonnées par les particules nocives qu’elles ingèrent.

Parmi les photographes emblématiques exposés, Mandy Barker qui, en collectant les déchets échoués sur les plages du monde entier, participe à la sauvegarde de l’environnement tout en devenant lanceuse d’alerte à travers des créations qui utilisent les objets récupérés tels des bouchons de bouteilles ou des cartouches d’imprimantes.

Désireux de contribuer à la prise de conscience collective sur l’impact désastreux de cette pollution, David Liittschwager, photographe et Explorateur National Geographic a réalisé des images d’échantillon d’eau contenant des déchets plastique, et plus choquant encore, l’image d’un albatros mort dont l’estomac est rempli de ce qu’il a avalé.

Très présent également sur cette exposition, le photographe Randy Olson dont le travail fait état de la présence massive du plastique à travers le monde.