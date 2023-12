Exploitation minière en eaux profondes : comment protéger la biodiversité ?

Pensez-vous être entendus et bénéficiez-vous de soutiens ?

Le sujet d’exploitation minière est relativement récent, il a émergé il y a environ deux ans. Nous avons rapidement lancé une pétition et nous constatons que cela fonctionne, que le sujet interpelle et mobilise. D'autres bureaux de Greenpeace se sont joints à nous, et nous avons rapidement atteint le soutien d'un million de personnes. Il y a une véritable mobilisation autour de cette cause. Lorsque nous médiatisons cet enjeu, il y a une prise de conscience. Les gens comprennent l'importance et l’aberration de cette perspective pour les océans.

Nous avons des alliances avec d'autres organisations telles que Sea Shepherd et d'autres. La coalition des ONG fonctionne très bien sur ce sujet, que ce soit au niveau international à Kingston ou au niveau local avec des organisations comme le WWF. En France, nous constatons également une bonne collaboration avec un cercle plus large de soutien comprenant des organisations telles que Sea Shepherd, Blue Marine Foundation, et la Fondation de la Mer, parmi d'autres. Le sujet de l'exploitation minière en haute mer fait consensus au sein de la communauté des ONG, qu'elles soient très militantes ou plus consensuelles, sans aucun désaccord notable.

Les campagnes citoyennes semblent bien fonctionner…