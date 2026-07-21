Vagues de chaleur : pourquoi la France n'était-elle pas prête ?

Des Balkans à la péninsule Ibérique, en passant par l'Italie, l'Allemagne et la France, une grande partie de l'Europe a connu à la fin du mois de juin l'une des vagues de chaleur les plus intenses jamais observées sur le continent. Les 40 °C ont été dépassés dans plusieurs pays. Avec soixante-douze de ses départements placés en vigilance rouge, la France a réagi comme surprise par ces canicules pourtant prévisibles. Les nuits, elles, sont restées si chaudes qu'elles empêchaient toute récupération physiologique.

Une succession de canicules qui redessine le climat européen, en même temps qu'il expose un décalage tenace entre l'état des connaissances scientifiques et le rythme des politiques d'adaptation. Adaptation qui se conçoit essentiellement à l’échelle humaine, quand la chaîne causale traverse tout le vivant. Comprendre que ces étés caniculaires sont voués à se répéter permettrait de mieux les appréhender, et de mieux se préparer.

UN DÔME DE CHALEUR SUR L’EUROPE

Un anticyclone s'est immobilisé sur l'Europe de l'Ouest et n'a plus bougé pendant près de deux semaines. « Un anticyclone de blocage agit comme un couvercle sur l'atmosphère », résume Davide Faranda, directeur de recherche CNRS au Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement : « il empêche les perturbations de circuler, favorise un ensoleillement continu et provoque une descente d'air qui se réchauffe en se comprimant ». Sous ce couvercle est remonté de l'air saharien. « Des gouttes froides présentes sur l'Atlantique ou au large de la péninsule Ibérique renforçant les flux de sud, aspirant de l'air très chaud en provenance du Sahara à travers l'Espagne vers la France », détaille le chercheur. En outre, les sols, déjà secs, ont amplifié le mouvement, car leur assèchement « réduit l'évaporation et laisse davantage d'énergie disponible pour réchauffer directement l'air ».

En rapprochant l'épisode de situations analogues passées, l'équipe de ClimaMeter, un outil permettant de comprendre rapidement les phénomènes météorologiques extrêmes, a établi que le changement climatique d'origine humaine avait ajouté entre 2 et 4 °C aux températures d'Europe de l'Ouest, près de 2,4 °C à Paris. Le chercheur précise la portée d’un tel constat : « ce chiffre ne mesure pas le réchauffement moyen de la planète, mais l'intensification d'une même situation météorologique ». Un été autrefois très chaud, ajoute-t-il, « devient aujourd'hui exceptionnellement chaud, avec des conséquences beaucoup plus importantes pour la santé, les infrastructures et les écosystèmes ».

Majoritairement continentale, l'Europe se réchauffe deux fois plus vite que la moyenne planétaire, et la Méditerranée, mer quasi fermée, « se réchauffe également très vite et constitue une importante source de chaleur et d'humidité pour les masses d'air qui affectent l'Europe ». Inexorablement, la France est confrontée à « des vagues de chaleur plus fréquentes, plus précoces, plus longues et plus intenses, avec des conséquences croissantes sur la santé, les ressources en eau, l'agriculture et les infrastructures », affirme Davide Faranda.

GÉRER LA CRISE, PAS LE CLIMAT

Les climatologues décrivent ces étés depuis des décennies, et plus de la moitié des cinquante-deux vagues de chaleur recensées en France depuis 1947 sont survenues après 2010, autant en quinze ans qu'au cours des six décennies précédentes.

Dès 2004, un Plan national canicule a couplé une veille sanitaire à Météo-France, ouvert des registres de personnes vulnérables et prévu des protocoles déclenchés dans les hôpitaux et les Ehpad. Le dispositif a ainsi contenu la surmortalité sous les niveaux de 2003. Juin 2026 a néanmoins provoqué au moins 2 025 décès en excès entre le 22 et le 28 juin 2026, selon Santé publique France, dont près d'un tiers en Île-de-France.