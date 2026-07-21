Vagues de chaleur : pourquoi la France n'était-elle pas prête ?
En France, où soixante-douze départements ont été placés en vigilance rouge, les récentes canicules rappellent le décalage entre ce que la science prévoit et les mesures d'adaptation réellement engagées.
Fin mai, une partie de l'Europe était en proie à une vague de chaleur, avec des températures record dans de nombreux pays. Cette image satellite montre les températures diurnes à la surface du sol, et a été capturée par la mission Copernicus Sentinel-3 le mardi 26 mai 2026. Le radiomètre de Sentinel-3 recueille des données au-dessus des terres et des mers. Au-dessus des continents, il permet de surveiller les températures à la surface du sol et peut être utilisé pour suivre les feux de forêt, cartographier l’utilisation des sols et l’état de la végétation, ainsi que pour mesurer le niveau des rivières et des lacs.
Des Balkans à la péninsule Ibérique, en passant par l'Italie, l'Allemagne et la France, une grande partie de l'Europe a connu à la fin du mois de juin l'une des vagues de chaleur les plus intenses jamais observées sur le continent. Les 40 °C ont été dépassés dans plusieurs pays. Avec soixante-douze de ses départements placés en vigilance rouge, la France a réagi comme surprise par ces canicules pourtant prévisibles. Les nuits, elles, sont restées si chaudes qu'elles empêchaient toute récupération physiologique.
Une succession de canicules qui redessine le climat européen, en même temps qu'il expose un décalage tenace entre l'état des connaissances scientifiques et le rythme des politiques d'adaptation. Adaptation qui se conçoit essentiellement à l’échelle humaine, quand la chaîne causale traverse tout le vivant. Comprendre que ces étés caniculaires sont voués à se répéter permettrait de mieux les appréhender, et de mieux se préparer.
UN DÔME DE CHALEUR SUR L’EUROPE
Un anticyclone s'est immobilisé sur l'Europe de l'Ouest et n'a plus bougé pendant près de deux semaines. « Un anticyclone de blocage agit comme un couvercle sur l'atmosphère », résume Davide Faranda, directeur de recherche CNRS au Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement : « il empêche les perturbations de circuler, favorise un ensoleillement continu et provoque une descente d'air qui se réchauffe en se comprimant ». Sous ce couvercle est remonté de l'air saharien. « Des gouttes froides présentes sur l'Atlantique ou au large de la péninsule Ibérique renforçant les flux de sud, aspirant de l'air très chaud en provenance du Sahara à travers l'Espagne vers la France », détaille le chercheur. En outre, les sols, déjà secs, ont amplifié le mouvement, car leur assèchement « réduit l'évaporation et laisse davantage d'énergie disponible pour réchauffer directement l'air ».
En rapprochant l'épisode de situations analogues passées, l'équipe de ClimaMeter, un outil permettant de comprendre rapidement les phénomènes météorologiques extrêmes, a établi que le changement climatique d'origine humaine avait ajouté entre 2 et 4 °C aux températures d'Europe de l'Ouest, près de 2,4 °C à Paris. Le chercheur précise la portée d’un tel constat : « ce chiffre ne mesure pas le réchauffement moyen de la planète, mais l'intensification d'une même situation météorologique ». Un été autrefois très chaud, ajoute-t-il, « devient aujourd'hui exceptionnellement chaud, avec des conséquences beaucoup plus importantes pour la santé, les infrastructures et les écosystèmes ».
Majoritairement continentale, l'Europe se réchauffe deux fois plus vite que la moyenne planétaire, et la Méditerranée, mer quasi fermée, « se réchauffe également très vite et constitue une importante source de chaleur et d'humidité pour les masses d'air qui affectent l'Europe ». Inexorablement, la France est confrontée à « des vagues de chaleur plus fréquentes, plus précoces, plus longues et plus intenses, avec des conséquences croissantes sur la santé, les ressources en eau, l'agriculture et les infrastructures », affirme Davide Faranda.
GÉRER LA CRISE, PAS LE CLIMAT
Les climatologues décrivent ces étés depuis des décennies, et plus de la moitié des cinquante-deux vagues de chaleur recensées en France depuis 1947 sont survenues après 2010, autant en quinze ans qu'au cours des six décennies précédentes.
Dès 2004, un Plan national canicule a couplé une veille sanitaire à Météo-France, ouvert des registres de personnes vulnérables et prévu des protocoles déclenchés dans les hôpitaux et les Ehpad. Le dispositif a ainsi contenu la surmortalité sous les niveaux de 2003. Juin 2026 a néanmoins provoqué au moins 2 025 décès en excès entre le 22 et le 28 juin 2026, selon Santé publique France, dont près d'un tiers en Île-de-France.
La vulnérabilité se concentre particulièrement en ville, où le bâti emmagasine la chaleur.
Ces dispositifs relèvent de la gestion de crise, et l'adaptation structurelle, elle, a peu progressé. « Les connaissances scientifiques progressent souvent plus vite que les décisions d'aménagement », observe Davide Faranda, or « l'enjeu n'est plus de savoir s'ils vont se produire, mais de réduire leur impact. »
Toutefois, « adapter les bâtiments, les villes, les réseaux électriques ou les systèmes de santé demande des investissements importants et une planification sur plusieurs décennies. Or, les décisions publiques sont souvent prises à des horizons beaucoup plus courts ».
LA FRANCE EN RETARD SUR L’ADAPTATION
La canicule de 2003, qui avait causé près de 15 000 décès en France, avait déjà conduit les pouvoirs publics à reconnaître la nécessité d'adapter le pays au réchauffement climatique. La création de la journée de solidarité en 2004 devait notamment permettre de financer une meilleure prise en charge des personnes âgées et handicapées, premières victimes des fortes chaleurs. Le pays s'est préparé à gérer ces événements comme des crises exceptionnelles, tandis que les climatologues annoncent depuis plus de vingt ans qu'elles vont devenir une composante durable du climat.
La vulnérabilité se vérifie particulièrement en ville, où le bâti emmagasine la chaleur le jour, la restituant la nuit. « Le rôle de l'humidité des sols est sous-estimé », rappelle le chercheur : « lorsque les sols sont déjà secs au début de l'été, une plus grande partie de l'énergie solaire sert à réchauffer l'air plutôt qu'à évaporer l'eau ».
Météo-France a mis le phénomène en chiffres dans son service Climadiag : à Reims, le nombre de nuits au-dessus de 20 °C passerait d'environ vingt-sept par an sur la période 1976-2005 à près de soixante-dix en 2100, les nuits très chaudes, rares aujourd'hui, atteignant le nombre de vingt. La France planifie son adaptation sur la base d'un réchauffement national attendu de +2,7 en 2050 et +4 °C en 2100.
Aujourd’hui, une part de cette surchauffe peut être canalisée grâce à l’adaptation. Davide Faranda la détaille ainsi : « il faut d'abord adapter les villes en végétalisant davantage les espaces urbains, en désimperméabilisant les sols et en concevant des bâtiments capables de rester frais sans dépendre systématiquement de la climatisation, même si climatiser devient absolument indispensable. »
Ces aménagements, s'ils sont faits, pourraient trouver des limites concrètes. « Il n'y a pas de forêts boréales et tempérées qui seront capables de résister à des mois estivaux comme juin et juillet 2026 en France », avertit Davide Faranda, pour qui « continuer à réchauffer le climat, c'est accepter qu'à partir de 2 °C de réchauffement supplémentaire, on renonce à notre paysage », et donc aux écosystèmes qui régulent le climat. La biodiversité se délite déjà, et son effondrement réduit peu à peu la marge dans laquelle l'humanité peut encore s'adapter. Rafraîchir une rue ne dispense donc pas d'agir sur la cause : « il ne faut pas opposer adaptation et atténuation ; nous devons nous adapter à un climat qui change déjà, tout en réduisant rapidement les émissions de gaz à effet de serre pour limiter l'intensification des épisodes [caniculaires] à venir ».