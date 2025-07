Atlas marocain : à la merci des sables

Au sud de l’Atlas marocain, les voyageurs qui vont par la route jusqu’à la vallée du Drâa traversent un paysage de plus en plus désolé, jusqu’à ce que la nationale bitumée disparaisse dans le désert au niveau de l’oasis de M’hamid El Ghizlane.

Cette petite ville, parfois surnommée la « porte du Sahara », et les villages alentour regroupent environ 6 100 habitants. Depuis des générations, cette localité s’étend des deux côtés du Drâa : des tamaris longent la route sur la rive nord et des palmeraies s’étirent vers le sud. Pourtant, le pont en béton enjambe aujourd’hui un cours d’eau asséché. Le lit de l’oued n’est plus que sable et gravier. Des touristes débarquent encore à M’hamid par cars entiers, et logent dans des hôtels qui leur proposent piscines et massages.

Halim Sbai, 55 ans, est né ici. Comme beaucoup d’habitants, il a le souvenir d’une tout autre M’hamid. Plus verte. Plus luxuriante. Enfant, il s’occupait du bétail sous l’ombre opaque des palmeraies denses et il pêchait dans le Drâa, le plus long fleuve du Maroc, lorsqu’il serpentait encore dans la ville. Au fil des décennies suivantes, il a vu l’oasis s’as sécher avec la quasi-disparition des pluies et le tarissement de l’oued. Les foisonnantes plantations de palmiers dattiers se sont desséchées et clairsemées, les vergers et les oliviers ont produit un peu moins chaque année. La plupart des jeunes sont partis en quête d’une vie meilleure, laissant des maisons et des quartiers entiers à la merci des dunes.