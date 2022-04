Alpes françaises : sur les traces du glacier Blanc, monument de glace en sursis

Sur le parking du Pré de Madame Carle, au cœur du pays des Ecrins dans les Hautes Alpes, Claude Albrand réajuste son sac à dos, prêt à aller constater une nouvelle fois le recul du front du glacier Blanc. À 78 ans, ce guide de haute montagne au visage buriné sillonne les sommets depuis près de 60 ans. Lui a constaté de première main la lente disparition des glaciers. Surtout ceux iconiques de la région, le glacier Blanc et le glacier Noir. « Au cours du XXe siècle, ces deux glaciers ont reculé de manière constante » acquiesce-t-il pour lui-même.

Si nous sommes incapables de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, alors les glaciers des Alpes pourraient bien rejoindre les dinosaures au pays des disparus. En tout cas pour la grande majorité d’entre eux. Ces masses de glaces alpines risquent de fondre à près de 90 % d’ici la fin du siècle, d’après une étude parue dans la revue The Cryosphere en 2019.

En 1820, les deux glaciers se rejoignaient au parking. Aujourd’hui, le réchauffement climatique a acté leur rupture. C’est le glacier Blanc qui est parti en premier. « Le glacier Noir, lui est relativement protégé de la morsure du soleil par une épaisse couche de graviers, et de pierres » explique Claude. Devant lui, les pointes Durand et Puiseux s’élancent vers le ciel. Leurs corps immenses et gris sont striés de cascade opaline. Leurs sommets atteignants près de 4000 mètres d’altitude, ils évoquent des géants aux crânes pointus. « Nous étions l’endroit avec les plus hauts sommets de France au moment où Bonaparte a créé les départements. Voilà pourquoi le nôtre s’appelle les « Hautes Alpes » ». En 1860, Napoléon III a intégré la Savoie– où le mont Blanc se pavane à plus de 4800 mètres – au royaume de France. « Nous avons donc perdu notre suprématie. Mais ici, on ignore Napoléon III. Pour nous, ce sont toujours les plus hauts sommets de l’Hexagone» sourit le guide.

Près de deux heures de marche nous sépare du front du glacier. Nous zigzaguons dans les forêts de mélèzes. Eux aussi évoluent avec le réchauffement. Comme d’autres espèces, ils s’installent plus haut en altitude.