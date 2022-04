Amazonie : aux origines de la nouvelle expédition National Geographic

Un adage attribué au poète de la Grèce antique Archiloque dit la chose suivante : « Il sait bien des tours le renard. Le hérisson n’en connaît qu’un, mais il est fameux. » Le renard est un prédateur rusé, l'art de la chasse, de la dissimulation et de la survie n'a plus aucun secret pour lui. Quant au hérisson, le fameux tour qu'il maîtrise n'est autre que la défense : pour se protéger de ses ennemis, les chouettes, les blaireaux ou les renards, il se roule en une petite boule hérissée d'épines pointées vers ses assaillants. Lovejoy connaissait lui aussi un fameux tour de la nature : l'importance de l'immensité, pour l'Amazonie et d'autres écosystèmes. C'est pourquoi il y a 25 ans, je l'avais surnommé « le hérisson de l'Amazonie » dans un livre.

En 1973, deux ans après son doctorat sur la diversité et l'abondance des oiseaux de la basse Amazonie, Lovejoy est devenu directeur de programme pour l'antenne américaine du Fonds mondial pour la nature (WWF). À l'époque, la conservation de la nature était une science en pleine transition ; la biologie de la conservation n'était pas encore une discipline reconnue. Cela dit, la semence de laquelle jaillirait cette branche des sciences avait été plantée quelques années plus tôt, en 1967, sous la forme d'un petit livre à la couverture jaune publié par deux jeunes écologistes. L'un d'entre eux était Ed Wilson, et l'autre Robert H. MacArthur, brillant écologiste-mathématicien disparu en 1972. Leur livre s'intitulait The Theory of Island Biogeography. À travers leur théorie de la biogéographie insulaire, les deux auteurs ont ouvert les yeux aux écologistes, et plus tard aux conservationnistes non scientifiques, sur le fait que les îles perdaient en diversité biologique à un rythme particulièrement élevé et que lorsque les grands écosystèmes de la planète se retrouvent morcelés en fragments insulaires par l'incursion de l'Homme, ils perdent également leur diversité.

« La fragmentation n'avait pas encore suscité d'intérêt scientifique ou de préoccupation environnementale, car les fragments perdaient leurs espèces de manière progressive, » écrivait récemment Lovejoy, avec son coauteur John W. Reid, dans son dernier ouvrage Ever Green: Saving Big Forests to Save the Planet. « La comparaison avec les îles a permis de mettre en lumière ce problème. »

Dans les souvenirs de Lovejoy et Reid, la monographie de MacArthur et Wilson avait déclenché un « débat enflammé » sur les stratégies de conservation. Étant donné la nature limitée des financements et du capital politique, était-il préférable de protéger une poignée de zones étendues ou un grand nombre de zones plus petites ? Dès ses premières années au WWF, Lovejoy a pris conscience que son organisation avait absolument besoin d'une réponse. Ils devaient en savoir plus sur la fragmentation de l'habitat et ses conséquences.