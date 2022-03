Antarctique : l’effondrement des barrières de glace fait craindre une élévation subite du niveau des mers

Le glacier de Thwaites contient assez de glace pour faire monter le niveau des mers d’une soixantaine de centimètres dans le monde entier. Celui-ci fait également office de goulot, car il protège le reste de la calotte glaciaire de l’Antarctique occidental, qui ferait s’élever de trois mètres le niveau des mers si elle venait à fondre complètement. De plus, à cause de certaines bizarreries géologiques déterminantes et effroyables, Thwaites pourrait un jour devenir un des principaux moteurs de l’élévation du niveau des mers.

« C’est le glacier le plus important du monde », déclare Julia Wellner, spécialiste en géologie marine de l’Université de Houston.

La trajectoire sur laquelle semble être le glacier est « alarmante », selon Ted Scambos, glaciologue de l’Université du Colorado et co-directeur d’un programme de recherche pluriannuel à Thwaites. « À lui seul, il pourrait changer l’histoire. Il pourrait changer les règles selon lesquelles nous devons jouer [pour nous adapter à l’élévation du niveau des mers] d’ici à la fin du siècle [et au-delà] », affirme-t-il ; qu’il s’agisse de la construction de protections « en dur » telles que des digues ou des levées ou bien de se retirer purement et simplement des littoraux.

LES MERS MONTENT DÉJÀ

Bien que toute prédiction précise soit impossible, on sait dans quelle direction va l’élévation du niveau des mers : vers le haut, peut-être très haut et peut-être sous peu. La majorité des communautés côtières ont du mal à ne serait-ce qu’admettre cette réalité, indique A.R. Siders, sociologue de l’Université du Delaware. « La question n’est pas de savoir si les mers vont s’élever de soixante centimètres, c’est de savoir quand. Nous devons simplement prendre la décision de [nous adapter], même si l’incertitude demeure. »

À travers le globe, les mers ont monté d’un peu plus de 20 centimètres depuis 1900, mais cette élévation s’accélère : un quart de cette augmentation est survenue ces 16 dernières années. Dans son dernier rapport publié en 2021, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) annonçait que le niveau des mers s’élevait désormais d’environ 3,7 millimètres par an. Le GIEC prédit avec un degré de confiance « moyen » que cette élévation atteindra 40 à 80 centimètres en 2100 et que cela continuera pendant des siècles.

Dans certaines régions, cette élévation dépasse la moyenne mondiale. La côte est des États-Unis est par exemple plus durement touchée, en partie parce que le Gulf Stream est en train de ralentir et qu’il brasse moins d’eau vers le large. Selon des projections de l’Agence américaine d’observation océanique et atmosphérique (NOAA) réalisées en début d’année, les côtes américaines verront vraisemblablement le niveau de leurs eaux monter d’une trentaine de centimètres en moyenne d’ici à 2050 et d’une soixantaine d’ici à 2100.

Quelque 110 millions de personnes dans le monde vivent déjà dans des zones en proie à des inondations à marée haute. À 30 centimètres de plus, des centaines de milliers de maisons de la côte est et du Golfe du Mexique, mais aussi du reste des littoraux américains, pourraient être inondées chaque semaine. À 60 centimètres, les Maldives ainsi que d’autres petites nations insulaires seraient en grande partie submergées.

Toutefois, il est possible qu’arrivé en 2100 le niveau des mers ait déjà augmenté de plus de soixante centimètres. Selon le rapport de la NOAA, si nous ne maîtrisons pas nos émissions et que la planète se réchauffe de 5°C, alors il y a 50 % de chances que l’élévation du niveau des mers dépasse 90 centimètres en 2100, et 10 % de chances que celle-ci soit supérieure à 180 centimètres.

La plus grande source d’incertitude, hormis la rapidité avec laquelle nous choisirons de rogner sur nos émissions, est la vitesse à laquelle les calottes glaciaires surchauffées peuvent fondre et s’effondrer, et plus particulièrement celles de l’Antarctique, qui piègent assez d’eau pour faire monter le niveau des mers de près de 60 mètres.

La glace antarctique tombe déjà par milliards de tonnes dans l’océan chaque année. Mais cela ne contribue qu’à environ 10 % de l’élévation totale du niveau des mers. L’essentiel de cette élévation est dû au fait que le volume de l’eau de mer augmente en se réchauffant, mais aussi à la fonte des glaciers de montagne et à la fonte des glaces du Groenland, autant de phénomènes qui vont s'accélérer vers la fin du siècle.

À un moment ou à un autre, l’Antarctique va également se mettre à déverser bien plus d’eau de fonte encore dans les océans. La question est de savoir si ce bouleversement va mettre des siècles à se produire, ce qui modifierait les littoraux assez lentement pour pouvoir s’adapter, ou si cela se produira plus rapidement.

Mais la dynamique des barrières de glace et des glaciers est rudement difficile à prédire, notamment parce qu’un réchauffement de cette vitesse et de cette ampleur n’a jamais été observé. « Nous allons probablement découvrir les tenants et les aboutissants de tout cela au cours des prochaines décennies », affirme Bob Kopp, spécialiste de l’élévation du niveau des mers de l’Université Rutgers.

Lui et d’autres scientifiques craignent qu’en attendant, l’Antarctique occidental franchisse un point critique au-delà duquel un recul glaciaire massif et toujours plus rapide deviendrait inévitable.

THWAITES, UN GLACIER EN PROIE À UN CERCLE VICIEUX

Sur le glacier de Thwaites, déjà responsable de 4 % de l’élévation du niveau des mers dans le monde, les scientifiques guettent le moindre signe de catastrophe.

À l’inverse de la plupart des calottes glaciaires du Groenland et de l’Antarctique oriental, l’Antarctique occidental repose sur un soubassement rocheux se trouvant sous le niveau de la mer. La glace, qui y atteint près de 2 000 mètres d’épaisseur à certains endroits, déborde d’un bassin profond dont seul le rebord saillit au-dessus du niveau actuel de la mer. Par-dessus le rebord, la glace rejoint l’océan au niveau d’une « ligne d’échouage », un gigantesque mur immergé qui s’élève du fond de l’océan. À la surface, la glace poursuit sa course dans la mer et se transforme en plateforme flottante, un peu à la manière dont le chapeau d’un champignon se détacherait de son pied.

Plus l’air chaud et l’eau de mer font fondre la glace, plus la ligne d’échouage recule. Viendra un moment où elle franchira le rebord du bassin rocheux ; au-delà de cette limite, le soubassement sur lequel se trouve la glace plonge dans les profondeurs de l’Antarctique. Tout recul supplémentaire aura pour effet de découvrir ce mur de glace immergé. Cela exposera davantage de glace à l’eau de mer qui la fera fondre plus vite et fera reculer encore plus la ligne d’échouage, générant ainsi un cercle vicieux. Pour désigner ce phénomène, on parle d’« instabilité des calottes marines » ou de MISI.

En ce qui concerne le glacier Thwaites, la ligne d’échouage est déjà tout près du bord de la cavité.

Mais il existe un autre péril qui pourrait accélérer la dislocation de la glace, un péril dont les scientifiques ne se sont aperçus qu’il y a quelques années seulement : « l'instabilité des falaises marines » ou MICI.

Lorsqu’un glacier perd la barrière de glace qui le borde, son aplomb se transforme en une grande falaise verticale qui s’étend des fonds marins jusqu’à la surface de l’eau. Il fait peu de doutes qu’une falaise ainsi exposée sera foncièrement instable, « comme un château de sable », pour reprendre les mots de Jeremy Bassis de l’Université du Michigan. Cela est dû au fait qu’au-delà d’une certaine limite, la matière (sable ou glace) ne parvient plus à se soutenir.

En 2012, Jeremy Bassis et Catherine Walker ont émis l’hypothèse suivante : si les falaises de glace venaient à dépasser les 1 000 mètres de hauteur (ce qui est tout à fait tangible dans le bassin de Thwaites), elles pourraient commencer à s’effondrer de manière catastrophique, accélérant ainsi le recul et mettant à nu des falaises de glace toujours plus hautes. En somme, il s’agirait d’une forme d’instabilité des calottes marines sous stéroïdes.

Par la suite, d’autres scientifiques ont intégré ce processus dans leurs modélisations de la calotte glaciaire et ont fait une découverte dérangeante. Dans une étude publiée en 2016, des chercheurs ont montré que si le pire scénario en matière d’émissions venait à se produire, quasiment toute la calotte glaciaire de l’Antarctique occidental pourrait disparaître d’ici 500 ans. D’ici à 2100, la fonte dans la région pourrait entraîner une hausse moyenne de 75 centimètres du niveau des mers.