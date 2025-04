"C’est ma manière de mener le combat" Lucie Basch, cofondatrice de Too Good to Go

« C’est ma manière de mener le combat. Certains disent qu’il faut tout détruire pour tout reconstruire derrière. Mais pour moi la réponse se trouve entre petits pas et radicalité. Je trouve des solutions pour aller vers le moins pire, puis pour faire différemment. Dans un modèle capitaliste, le plus efficace pour avancer selon moi, c'est une entreprise avec un modèle économique » rapporte la fondatrice de Too Good to Go - Too Good to Go France rapporte un chiffre d'affaires de 30 millions d’euros en 2023. Un chiffre « directement corrélé à la lutte contre le gaspillage alimentaire, puisque nous prenons un euro par repas sauvé » souligne-t-elle.

Ce succès a permis un destin international. L’application est désormais présente dans 19 pays. Lucie Basch s’est d’ailleurs rendue en personne aux États-Unis, en 2020, pour y lancer Too Good to Go et poursuivre sa grande croisade anti-gaspi. « À la douane, on m’a demandé si je venais pour des vacances ou du business. J’ai répondu "business" sans tout à fait y croire ». Cela a pourtant fonctionné. L’application existe désormais dans plus d’une vingtaine de villes américaines.

Cette frénésie n’a pas fait que des heureux. Certaines associations accusent ce genre d’applications d’enlever le pain de la bouche des plus démunis - les grandes surfaces préférant vendre leurs produits proches de la date de péremption plutôt que de les donner. « Je trouve ça dommage de parler de concurrence. Nous ne sommes pas sur les mêmes problématiques. Too Good to Go permet par exemple aux étudiants qui ne fréquentent pas forcément les banques alimentaires de se nourrir à peu de frais. Et nous avons noué de nombreux partenariats avec des associations, comme les Restos du Cœur » se défend Lucie Basch.

Ces critiques ne vinrent pas seules. En 2021, le compte Instagram Balance Ta Start Up a relayé des témoignages de salariés de Too Good to Go déplorant leurs conditions de travail difficiles. « Au départ, j’ai trouvé cela très difficile à gérer. J’ai monté cette entreprise à vingt-quatre ans. Nous sommes passés de 0 à plus de 1 000 salariés en quelques années. Je n’ai jamais prétendu être parfaite. Mais je me suis dit que c’était une opportunité pour progresser. Aujourd’hui, nous nous sommes formés et l’entreprise s’est stabilisée. Nous en sommes ressortis plus forts » assure Lucie Basch derrière son écran d’ordinateur.