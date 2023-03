Autrefois dévasté, le corail renaît au cœur du Pacifique

Les scientifiques n'avaient jamais vu nulle part des coraux renaître de façon aussi rapide et aussi prometteuse. Mais, pour comprendre ce qui s’est passé, il faut remonter à avril 2009. Je dirigeais alors une équipe de biologistes marins en vue d’une première expédition dans les îles de la Ligne du Sud, très isolées et inhabitées. Ces cinq îles du centre du Pacifique appartiennent à Kiribati. Ce sont les sommets d’anciens volcans. Nés il y a 85 à 70 millions d’années, ceux-ci ont formé une crête montagneuse sous-marine qui croise l’équateur – la « ligne » dont les îles tirent leur nom.

On ne savait presque rien de l’archipel. Nous devions réaliser les premières études sur la vie marine autour des îles. Il nous a fallu plus de temps pour les rejoindre par avion et par bateau qu’Apollo pour atteindre la Lune. Qu’allions-nous trouver sur place ? Nous l’ignorions.

Et nous avons découvert un éden : des récifs inviolés, une forêt de coraux prospère, foisonnante de gros poissons. Requins et autres super prédateurs abondaient tant que leur biomasse totale dépassait celle de leurs proies. À chaque plongée, nous avons vu des espèces en danger, tel le napoléon, qui peut mesurer 1,8 m de long.

L’abondance de poissons autour de ces îles s’explique facilement. À environ 3 200 km au sud de Hawaï, leur isolement les garde des pêcheurs. Cependant, les récifs étaient-ils aussi capables de résister au réchauffement climatique ?

En 1997 et 1998, un intense épisode El Niño (un phénomène de réchauffement cyclique) a décimé les coraux dans tout le Pacifique. Mais ceux des îles de la Ligne du Sud se portaient si bien en 2009 que nous les imaginions capables de résister à une nouvelle hausse de la température des océans – pourvu qu’ils fussent à l’abri des autres agressions humaines.

Informé de nos découvertes, le gouvernement Kiribati a annoncé un plan de protection. Il a interdit la pêche et les autres activités extractives dans un rayon de 12 milles marins (22,2 km) autour des îles. À Pristine Seas, le projet que je dirige, nous étions aux anges. Nous pensions que ces récifs étaient sauvés pour toujours. Puis une calamité s’est abattue.

En 2015 et 2016, le plus fort épisode El Niño jamais enregistré a traversé le Pacifique. Les coraux meurent quand la température de l’océan dépasse un certain seuil pendant trop longtemps. Les scientifiques mesurent l’exposition des récifs à un tel danger en degrés-semaines de réchauffement (ou DHW, pour degree heating weeks).

Le long de la Grande Barrière de corail, au nord de l’Australie, les scientifiques ont constaté la mort de deux tiers des coraux. Qu’en était-il pour les récifs vierges des îles de la Ligne du Sud ? Je brûlais de le savoir. En août 2017, une incroyable occasion s’est présentée. Ted Waitt, partenaire de Pristine Seas et membre de son conseil d’administration, terminait une expédition en Polynésie française et nous prêtait son navire de recherche pour deux semaines. J’étais engagé ailleurs, mais mon collègue Stuart Sandin, de l’Institut d’océanographie Scripps, était disponible. Stuart et son équipe, membres de l’expédition de 2009, étaient déjà retournés aux îles de la Ligne en 2013. Ce qu’ils y ont vu en 2017 a confirmé nos craintes.

Enfin, en 2021, nous avons pu nous rendre sur place, après deux ans d’attente pendant la pandémie de Covid-19. À deux jours de navigation au nord de Tahiti, notre navire a atteint Flint, la première des trois îles de notre programme.

L’ancienne équipe était de retour. Nous avons enfilé nos combinaisons de plongée, sauté dans notre bateau pneumatique et foncé vers le haut-

fond. Allions-nous trouver un récif fantôme ? J’ai empoigné mon masque et me suis jeté à l’eau.

Lorsque les bulles se sont dissipées, je n’en ai pas cru mes yeux. Ce récif avait-il jamais subi le moindre dommage ? Jusqu’à 30 m de profondeur, de magnifiques coraux vivants couvraient le fond. J’ai crié à pleins poumons, avant de remonter sur le bateau, où j’ai serré dans mes bras mon copain Manu San Félix, le directeur de la photographie de Pristine Seas. Puis nous avons sauté dans l’océan. Nous étions de retour au paradis.