Union européenne : les objectifs de réduction des émissions de CO2 pourraient être atteints d’ici 2030

D’après l’I4CE (Institute for Climate Economics), en 2023, les investissements climatiques européens ont atteint 498 milliards d’euros, bien loin des 842 milliards nécessaires chaque année pour atteindre les objectifs du Pacte vert d’ici 2030. La seule prise en compte des budgets nationaux dans le financement de la transition fait craindre à Neil Makaroff l’émergence d’une « Europe à deux vitesses ». Selon lui, il est primordial de lever des fonds à l’échelle européenne : « si l’on veut soutenir notre industrie verte, qui souffre très fortement en ce moment, il faudra sans doute le faire aussi à l’échelle européenne, pour éviter que seuls les États qui ont les moyens en bénéficient et que les autres subissent une désindustrialisation ». Arnaud Schwartz explique qu’il faut, à partir « d’un pot commun », « répartir le budget en fonction des besoins, différents d’un endroit à l’autre ». Les Vingt-Sept devront s’entendre rapidement sur le nouveau budget européen, dont les négociations débutent en juillet prochain, car sans réel plan de relance, « l’Europe ne pourra pas faire face à cette course à la transition écologique que la Chine est en train de mener », ajoute Neil Makaroff.

« L’ENJEU D’EXEMPLARITÉ » DE L’UE FACE AU MONDE

À l’échelle internationale, l’Union européenne ne représente qu’environ 6 % des émissions de gaz à effet de serre en 2023, selon EDGAR (Emissions Database for Global Atmospheric Research), loin derrière la Chine (30 %) et les États-Unis (11 %), ces derniers s’étant une nouvelle fois retirés de l’accord de Paris. Cependant, pour Neil Makaroff, le dérèglement climatique, directement causé par l’accumulation des émissions de gaz à effet de serre au fil du temps, doit être analysé en tenant compte des émissions historiques, et pas seulement des émissions actuelles. Sur ce plan, l’Union européenne et la Chine présentent des niveaux équivalents, autour de 15 %, tandis que les États-Unis culminent à 24 %. « Il y a un enjeu d'exemplarité de la part des Européens face au reste du monde », déclare Neil Makaroff. Il explique que « les pays occidentaux ont une responsabilité historique dans le dérèglement climatique et doivent l’assumer en réduisant beaucoup plus rapidement [leurs émissions de gaz à effet de serre] et en débloquant des financements climat à l’échelle internationale ». Pour Arnaud Schwartz, cela doit se traduire par « des évolutions réglementaires au sein de l'Union Européenne mais aussi par des contributions financières ou des effacements de dettes ». En raison de l’importance de son marché et de son influence diplomatique, Neil Makaroff affirme que l’Europe détient « un certain nombre de leviers pour pousser le reste du monde à la décarbonation ». À l’approche de la COP 30, qui se tiendra à Belém en novembre prochain, de nombreux États attendent que l’UE prenne position en fixant une cible climatique pour 2040.