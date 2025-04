Saviez-vous que les cerisiers « respirent » ?

Quelle est la première chose que vous faites lorsque vous entrez dans votre voiture et qu’elle a passé la journée à cuire au soleil ? Ouvrir les fenêtres ! Eh bien, les arbres ont également besoin de fenêtres dans leur tronc et leurs branches afin de faire circuler l’air.

Si vous vous dites « Je me souviens avoir appris en SVT que les échanges de gaz ont lieu dans les feuilles, pas par l’écorce » vous avez raison. La surface des feuilles est perforée de minuscules trous, les stomates ou « petites bouches » qui s’ouvrent et se ferment pour permettre aux feuilles d’absorber du dioxyde de carbone et de relâcher de l’oxygène lors de la photosynthèse.