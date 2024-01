La déforestation ralentit en Amazonie brésilienne

Le Cerrado, surtout, est au coeur de leurs préoccupations. Car avec l’Amazonie mieux protégée, l'agro-industrie risque de jeter son dévolu sur cette immense savane au sud du Brésil, grande comme la moitié de l’Union Européenne. Moins populaire, moins surveillée que sa voisine amazonienne, elle offre de grands espaces pour cultiver du soja, un peu plus à l’abri des regards. La déforestation a d’ailleurs récemment augmenté dans le Cerrado : d’environ 5 500 km² en 2022, elle est passée à près de 7 800 km² en 2023, selon une agence gouvernementale brésilienne. Or cet écosystème, rarement mentionné dans les discours, est essentiel : il abrite 5 % de la biodiversité mondiale. Jaguars, tatous et singes hurleurs voient leur habitat se réduire comme peau de chagrin. Cette grande savane a déjà perdu plus de la moitié de sa végétation naturelle à cause des activités humaines et agricoles. Les cultures de soja, ont, pour beaucoup, remplacé la faune et la flore locales.